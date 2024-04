Anti-aging z efektem WOW. Heksapeptyd i kwas GABA w pielęgnacji domowej

Zabiegi bankietowe to te „do zadań specjalnych”, czyli takie, których efekty widoczne są niemal natychmiast. Kochamy to, prawda? Rynek beauty od lat docenia tę właściwość, a zabiegi bankietowe z powodzeniem stosowane są przed „wielkimi wyjściami”. Jednymi ze składników aktywnych, które przynoszą anti-agingowy „efekt WOW” jest duet: heksapeptyd i kwas GABA. Trendy pokazują, że to połączenie składników doskonale sprawdza się także w pielęgnacji domowej i skutecznie przeciwdziała objawom starzenia.

Multiplikacja działania

Heksapeptyd, nazywany niekiedy pseudobotuliną, to substancja białkowa, której właściwości i struktura są analogiczne do toksyny botulinowej. Jego małe cząsteczki świetnie wnikają w skórę. Z kolei kwas GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy, jest neurotransmiterem odpowiedzialnym za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. Oznacza to, że w efekcie „potrafi” on redukować zmarszczki mimiczne, czyli… pojawia się kolejna analogia do toksyny botulinowej. Ale to jeszcze nie wszystko. Kwas GABA odbudowuje także barierę ochronną skóry, stymuluje barierę komórkową, działa wygładzająco i nawilżająco.

– Oba składniki aktywne zastosowane w linii LIFT SHOT mesoBoost® wykazują skuteczne działanie spłycające zmarszczki mimiczne i rzeczywiście postrzegane są jako zbliżone działaniem do toksyny botulinowej. Kwas gamma-aminomasłowy oraz heksapeptyd działają jednak w zupełnie inny chemicznie sposób. Dzięki temu, łącząc je, osiągamy pożądany skutek multiplikacji efektywności – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki mesoBoost®.

Duet w domowej pielęgnacji

Połączenie kwasu gamma-aminomasłowego i heksapeptydu stanowi jeden z kluczowych duetów w zabiegach bankietowych, czyli tych, których efekty widzimy natychmiast, „tu i teraz”. Kosmetolodzy wskazują jednak, że właściwości tych składników możemy z powodzeniem wykorzystywać także w pielęgnacji domowej. Co więcej, doskonale sprawdzą się one w przypadku długotrwałego stosowania – stanowiąc nie tylko bazę dla „efektu wow”, ale także element skutecznej kuracji przeciwzmarszczkowej.

– Praktyka pokazuje, że w domowej rutynie pielęgnacyjnej możemy nie tylko sięgnąć po efekt szybkiej poprawy wyglądu skóry, czyli tak lubiany przez nas „efekt bankietowy”, ale także wykorzystać zalety kwasu gamma-aminomasłowego i heksapeptydu do długotrwałej terapii odmładzającej. Warto włączyć ten tandem do codziennego rytuału SPA dla skóry wymagającej ujędrnienia lub dojrzałej. – mówi Agnieszka Kowalska. – Linię LIFT SHOT mesoBoost® tworzą serum do twarzy oraz maska. Oba produkty, przygotowane na bazie doświadczenia na rynku gabinetowym, działają wygładzająco, napinająco, skutecznie wpływając na odmłodzenie skóry – nie tylko przed „wielkimi” wyjściami, ale także na co dzień – dodaje.

mesoBoost® LIFT SHOT SERUM

Neurotransmiter GABA i heksapeptyd

Serum do twarzy LIFT SHOT od mesoBoost® to świetne rozwiązanie zarówno przed wielkim wyjściem, jak i na co dzień w ramach działań anti-aging. Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) odpowiada za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. W efekcie prowadzi to do redukcji zmarszczek mimicznych. Kluczowe składniki zawarte w preparacie działają napinająco, wygładzająco i świetnie przygotowują skórę na, tzw. wielkie wyjście.

HEKSAPEPTYD - białko o właściwościach toksyny botulinowej powoduje wygładzenie zmarszczek mimicznych.

KWAS GABA - aminokwas, neurotransmiter o działaniu podobnym do toksyny botulinowej minimalizujący zmarszczki mimiczne.

mesoBoost® LIFT SHOT MASKA

Neurotransmiter GABA i heksapeptyd

Bankietowa maska LIFT SHOT od mesoBoost® to świetne rozwiązanie zarówno przed wielkim wyjściem, jak i na co dzień w ramach działań anti-aging. Kwas gamma-aminomałsowy (GABA) odpowiada za blokowanie sygnałów synaps nerwowych szlakami kanałów jonowych. W efekcie prowadzi to do redukcji zmarszczek mimicznych. Kluczowe składniki zawarte w preparacie działają napinająco, wygładzająco i świetnie przygotowują skórę na, tzw. wielkie wyjście.

KWAS GABA - aminokwas, neurotransmiter o działaniu podobnym do toksyny botulinowej minimalizujący zmarszczki mimiczne.

HEKSAPEPTYD - białko o właściwościach toksyny botulinowej powoduje wygładzenie zmarszczek mimicznych.

i Autor: Materiały prasowe mesoBoost