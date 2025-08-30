AQUA SUBLIME – wysublimowana pielęgnacja (nie tylko) nawilżająca!

Trend Collagen Banking to sprytny sposób, by zatrzymać młodość skóry na dłużej. Mając na uwadze, że już po 30. roku życia produkcja kolagenu spada o ok. 1% rocznie, najlepiej zacząć działać, nim oznaki starzenia staną się widoczne. To trochę jak odkładanie oszczędności – tylko w wersji beauty. Codzienna ochrona SPF stanowi parasol przed słońcem, a dieta bogata w białko, witaminę C, cynk i antyoksydanty to paliwo dla skóry. Warto ‘zaprzyjaźnić się’ także z takim składnikami aktywnymi, jak witamina C, kwas hialuronowy czy peptydy, które pobudzają kolagen do pracy. Salony kosmetyczne oferują też zabiegi, jak mikronakłuwanie czy radiofrekwencja, które działają jak trening. Wniosek? Za sprawą Collagen Banking nie da się zatrzymać czasu, ale trend ten pomaga na dłużej zachować jędrną, elastyczną i promienną skórę dzień po dniu.

Inspirowane nurtem Collagen Banking formuły mają kosmetyki z nowej linii evrēe – Aqua Sublime. Zawarty w nich Aquaxyl™ to nowoczesny składnik aktywny o udowodnionym wielopoziomowym działaniu. Co robi dla skóry? Po pierwsze optymalizuje krążenie w niej wody, bo wspiera naturalne kanały wodne i zwiększa syntezę kwasu hialuronowego. Po drugie wzmacnia barierę hydrolipidową, gdyż ogranicza transepidermalną utratę wody zatrzymując wilgoć w głębszych warstwach skóry. Po trzecie natomiast poprawia strukturę naskórka, wspierając produkcję ceramidów i lipidów, co przekłada się na gładszą i bardziej sprężystą skórę. Poza Aquaxylem™, w składach kosmetyków z linii Aqua Sublime – w tej chwili to cztery innowacyjne produkty – znajdziemy m.in. peptydy, niacynamid czy prebiotyki. To wysublimowana pielęgnacja skóry twarzy, która sprawdzi się u Ciebie bez wątpienia!

AQUA SUBLIME Żel micelarny do demakijażu i mycia twarzy

Ten wielofunkcyjny produkt o unikalnej żelowej konsystencji i pięknym, świeżym zapachu jest równie delikatny, co skuteczny. Doskonale zmywa wodoodporny makijaż oraz wszelkie zabrudzenia ze skóry. Może być stosowany jak tradycyjny kosmetyk micelarny, czyli nanoszony na płatek kosmetyczny do przecierania twarzy i oczu albo jako żel do mycia – w takim przypadku należy rozmasować go na zwilżonej skórze i spłukać wodą. W jego formule znajdziemy kwas hialuronowy, inulinę i ekstrakt z aloesu. Taki skład sprawia, że przywraca skórze komfort, utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia. Ponadto wspiera jej mikrobiom, wzmacnia, łagodzi i wygładza. (200 ml/29,99 zł)

AQUA SUBLIME Mleczny tonik serum esencja

To unikalny na rynku produkt łączący zalety toniku, serum i esencji. W jego składzie znajdziemy kwas hialuronowy, inulinę i niacynamid. Kosmetyk należy stosować na oczyszczoną i osuszoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Może być aplikowany bezpośrednio na twarz w formie mgiełki, na wacik jak klasyczny tonik lub nakładany na dłonie, a potem delikatnie wklepywany. Warto go stosować wielokrotnie w ciągu dnia w celu dogłębnego nawilżenia i odświeżenia skóry. (200 ml/29,99 zł)

AQUA SUBLIME Dogłębnie nawilżający lekki krem-żel do twarzy

Innowacyjny żel-krem to idealny wybór #ForEvreeWoman na dzień i na noc. Może być stosowany samodzielnie lub jako drugi krok pielęgnacji na dowolnie wybrane serum evrēe, a także jako baza pod makijaż albo ulubiony SPF. Kosmetyk ma lekką, żelową konsystencję, jest przyjemny w aplikacji i daje satynowe wykończenie. Co jednak najważniejsze, zapewnia głębokie nawilżenie skóry w technologii 3D. Zawiera Aquaxyl™, który utrzymuje optymalne nawodnienie i wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka oraz Biolin™, czyli naturalny prebiotyk pomagający przywrócić równowagę mikrobioty skóry i chroniący ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Ponadto w jego składzie znajdziemy poprawiający jędrność skóry, a także zmniejszający widoczność zmarszczek niacynamid. (45 ml/49,99 zł)

AQUA SUBLIME Intensywnie nawilżający bogaty krem do twarzy

Ten bogaty krem będzie doskonały #ForEvreeWoman do pielęgnacji twarzy, szyi dekoltu oraz okolic oczu. Mimo swojej bogatej konsystencji, jest łatwy i przyjemny w aplikacji oraz pozostawia satynowe wykończenie. Podobnie jak żel-krem, zapewnia głębokie nawilżenie skóry w technologii 3D i może być stosowany samodzielnie, na wybrane serum evrēe lub jako baza pod makijaż. Poza utrzymującym optymalne nawodnienie i dbającym o stan bariery hydrolipidowej naskórka Aquaxylem™, zawiera także zmniejszający oznaki starzenia niacynamid oraz bioaktywne peptydy. Te ostatnie, działając na poziomie komórkowym, pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu, co jest kluczowe dla jędrności i elastyczności skóry. (45 ml/49,99 zł)