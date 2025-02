ATP Tour i Polaroid Eyewear wchodzą na wspólny kort!

Marka Polaroid Eyewear, należąca do grupy Safilo, to ikona w świecie okularów – łączy innowacyjne soczewki polaryzacyjne z nowoczesnym designem, tworząc stylowe i funkcjonalne produkty.Dzięki partnerstwu, Polaroid zaznaczy swoją obecność na turniejach takich jak Mutua Madrid Open, Internazionali B NL d’Italia i Swedish Open. Na kibiców czeka szeroki dostęp do produktów marki, specjalnie dedykowane strefy aktywacyjne, a także atrakcje dla najmłodszych fanów tenisa. Co więcej, sędziowie główni ATP będą nosić okulary Polaroid na korcie – dla lepszej widoczności i sportowego stylu.

Lorenzo Musetti – jeden z TOP 20 rankingu PIF ATP i brązowy medalista olimpijski –zostaje ambasadorem Polaroid Eyewear i twarzą globalnej kampanii marki w 2025 roku. Reprezentując nowe pokolenie włoskiego tenisa, wyróżnia się nie tylko talentem, ale też unikalnym stylem – zarówno na korcie, jak i poza nim. Jego energia i podejście do sportu doskonale wpisują się w wartości Polaroid Eyewear: świeżość, sportowy charakter i modowy sznyt.

"Z radością witamy Polaroid Eyewear w gronie partnerów ATP Tour” – mówi Daniele Sanò, dyrektor ds. biznesu ATP. „To połączenie dwóch globalnych marek, które łączy wspólna wizja – inspirowanie fanów tenisa na całym świecie i wprowadzanie innowacji.” Alberto Macciani, dyrektor ds. marketingu grupy Safilo i globalny szef komunikacji, dodaje: „Cieszymy się, że Polaroid Eyewear dołącza doATP Tour jako Oficjalny Partner Okularów. To dla nas świetna okazja, by dotrzeć do nowych klientów i zwiększyć globalny zasięg marki. Dzięki naszym innowacyjnym produktom kibice tenisa będą mogli cieszyć się meczami w najlepszej możliwej jakości – z wyraźnym obrazem i pełną ochroną.”

Lorenzo Musetti, ambasador Polaroid Eyewear, podkreśla: „To dla mnie ogromny zaszczyt reprezentować Polaroid Eyewear w ich globalnej kampanii na 2025 rok. Tak jak ich okulary, moja gra łączystyl i funkcjonalność. A soczewki polaryzacyjne? To prawdziwy game- changer, zwłaszcza w najbardziej słoneczne dni.”