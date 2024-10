i Autor: materiał prasowy essence

Bajkowa kolekcja kosmetyków inspirowana światem Disneya

Wzywamy wszystkich fanów makijażu do wzbicia się w przestworza z nową edycją essence Trend Edition inspirowaną filmem Disney Pixar UP! Dzięki delikatnym pastelom, kolorowym balonom i makijażowi, przeniesiesz się do kolorowego świata Disneya Carla, Russella, Duga i wielu innych.