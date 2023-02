Baśka, czyli kosmetyki po polsku. 4 hasła dla regularnej pielęgnacji

Kluczem do pięknego, zdrowego wyglądu ciała i włosów jest staranna pielęgnacja – regularna i wykonana przy użyciu odpowiednich produktów. Odpowiednich, czyli jakich? Eksperci podkreślają, że – niezależnie od indywidualnych predyspozycji naszego organizmu – kosmetyczne „must-have” dla każdego to: naturalne składniki i siła tradycji. Na co zwrócić uwagę przy doborze produktów do ciała, włosów i dłoni? Radzi kosmetolog, Agnieszka Kasprzak, ekspert marki Baśka.

Po prostu! Szukaj prostych składów i zrozumiałych zastosowań

Rynek beauty bije obecnie rekordy i rozwija się ekstremalnie szybko. Każdego roku odkrywane są tysiące nowych składników, połączeń i zastosowań produktów. Producenci prześcigają się w nowościach, a my… coraz częściej mamy trudność z odróżnieniem od siebie kosmetyków i ich funkcji. Kosmetolodzy wskazują, że „w tym szaleństwie jest metoda”. Wybierajmy proste produkty. Im mniej składników i wyszukanych nazw oraz zastosowań, tym lepiej.

Czy pamiętasz kosmetyczny zasobnik babci, w którym znajdowałaś te upragnione, pięknie pachnące specyfiki do ciała i włosów? Wcierki, maski i mydła, po użyciu których skóra wyglądała jak marzenie… z czego się składały? Dosłownie z kilku komponentów naturalnych. Rada numer dwa to: czerp z natury.

Ufaj składnikom inspirowanym naturą

Co kojarzy Ci się z naturą, zdrowiem i prostotą? Owoce, mleko, jogurt, kwiaty – czyli wakacje na wsi. Samo dobro… dla duszy, ale także dla ciała, włosów i dłoni. – Polska tradycja od setek lat odnosi się do składników kosmetycznych pochodzenia naturalnego. Nasze babcie i prababcie z sukcesem posługiwały się komponentami zaczerpniętymi z owoców, kwiatów, czy produktów mlecznych. Wcierki, maski i preparaty do mycia działały fenomenalnie – mówi Agnieszka Kasprzak, kosmetolog, ekspert marki Baśka. – Obecnie poziom rozwoju nauki i technologii pozwala nam wziąć z natury to, co najlepsze i przekuć w skuteczne kosmetyki pielęgnacyjne o prostych składach, które zachwycają zapachem i nawiązują do najlepszych, polskich tradycji. To inspiracja, z której warto korzystać – dodaje.

Kolor – czerp przyjemność z pielęgnacji

Skuteczna pielęgnacja to ta oparta na regularnie przeprowadzanym rytuale. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu. W ferworze codziennych zajęć niekiedy trudno nam utrzymać kosmetyczny rytm. Gdy osiągamy satysfakcjonujące efekty, często robimy kilkudniowe pauzy w aplikacji kosmetyków… lub zapominamy o nich na dobre. To błąd! Eksperci podpowiadają, że doskonałym „przypominaczem” są w takiej sytuacji nasze zmysły. Kochamy kolory – szczególnie te, które przypominają ulubione owoce i kwiaty. Zielone jabłuszko, fioletowa jeżyna, róża „prosto z krzaka” to przyjemność dla zmysłów, która procentuje zdrowym, pięknym wyglądem skóry i włosów.

– Klucz do olśniewającej cery i wspaniale wypielęgnowanych włosów tkwi w tzw. codziennym rytuale pielęgnacyjnym, który możemy nazwać „domowym SPA”. Składa się na niego staranne oczyszczenie skóry oraz włosów, a także nawilżenie i dogłębne odżywienie. Udowodniono, że jeśli produkty, które wybieramy, zachęcają kolorem, delikatnością i zapachem, chętniej poświęcamy czas na codzienną pielęgnację. A o to właśnie chodzi – mówi Agnieszka Kasprzak. – Co jeszcze warto wiedzieć? To istotne, byśmy w produktach szukały protein, prebiotyków, witamin i ekstraktów z ziół (np. z nasturcji, rumianku czy szałwii). Taka kombinacja to prezent od natury, który szybko procentuje – dodaje.

Zapach – relaks „na wagę złota”

Jeśli domowe SPA, to zdecydowanie na podium zalet produktów beauty „staje” zapach. Czy wiesz, ile czasu spędzasz na pielęgnacji ciała? Prysznic bierzemy dwa razy w ciągu doby, dłonie myjemy kilka do kilkunastu razy dziennie, a włosy – minimum dwa lub trzy razy w tygodniu. Jeśli podliczymy minuty, które na to poświęcamy i dodamy do nich masaże nawilżające, aplikację wcierek i odżywki do włosów… okazuje się, że to pokaźna część naszego kalendarza (nawet w przypadku tych najbardziej zajętych z nas). A skoro tak – warto każdą chwilę poświęconą na pielęgnację zmienić w „prezent dla samej siebie”. Jak to zrobić? Wybieraj zapachy, które relaksują, koją, orzeźwiają. Do wyboru, do koloru… a ściślej mówiąc… do zapachu. Ważne, by zapach był synonimem przyjemności.

Okazuje się, że skuteczna pielęgnacja ma kolor i zapach! Jest oparta na prostych składnikach i – po prostu (!) – świetnie działa na skórę i włosy. Kosmetolodzy zwracają uwagę na moc tradycji i wykorzystania komponentów naturalnych. Warto włączyć do rytuału domowego SPA, żeby być… „piękną jak z obrazka”.

BAŚKA Emolientowa odżywka do włosów

Jogurtowo-mleczna

Aksamitna emolientowa odżywka rekomendowana włosom potrzebującym miękkości i sprężystości. Bazuje na cenionych prebiotykach oraz kompleksie wyselekcjonowanych ekstraktów, które doskonale pielęgnują włosy. Ekstrakt z miodu skutecznie rewitalizuje suche i matowe pasma. Mieszanka olejów roślinnych ze słodkich migdałów, lnu i wiesiołka dodaje włosom blasku, miękkości i gładkości.

Do serii należą także:

Jabłuszkowa odżywka zwiększająca objętość do włosów cienkich, o różnej porowatości

Humektantowa odżywka wzmacniająca do włosów zniszczonych i cienkich o zapachu malinowym

Proteinowa odżywka do włosów blond i rozjaśnianych, która wzmacnia osłabione włosy po zabiegach

Żel pod prysznic BAŚKA malinowy

Kusi kolorem i soczystym zapachem. Bazuje na łagodnej formule, która doskonale oczyszcza i odświeża skórę. Wykorzystuje dobroczynną moc ekstraktu z malin, obfitego źródła witamin i humektantów, które działają nawilżająco, odżywczo i antyoksydacyjnie. Ponadto kwas mlekowy korzystnie wpływa na poziom nawilżenia i elastyczność skóry, a obecność pantenolu i alantoiny, wzmacnia aktywność łagodzącą podrażnienia.

Do serii należą także:

Żel pod prysznic BAŚKA jeżynowy

Żel pod prysznic BAŚKA jogurtowo-mleczny

Żel pod prysznic BAŚKA jabłuszkowy

Baśka to także m.in.:

Szampony do włosów

Wcierki do włosów

Mydła do rąk

i Autor: Materiały prasowe Baśka

