Beauty back to school. Jesienny plan pielęgnacji

Rozświetlająca bomba

Witamina C to eliksir glow. Słońce? Super. Wolne rodniki? Niekoniecznie. Ekspozycja na UV uszkadza kolagen i przyspiesza starzenie skóry. Czas na ratunek – najlepiej w formie liposomowej, która działa głębiej i skuteczniej. C-Vit serum liposomowe to wieloletni bestseller Sesdermy – i nie bez powodu. Zawiera stabilną formę witaminy C (3-0 etylowy kwas askorbinowy) wzbogaconą o ekstrakt z morwy i ginkgo biloba. Efekt? Lepsza mikrocyrkulacja, rozświetlona cera i zdrowy koloryt. Używaj rano i wieczorem – serum wchłania się w kilka sekund. Selfie-ready? Always.

Krem, który nawadnia jak 2 litry wody

Odwodniona skóra? Nie pomoże ani bronzer, ani podkład. Potrzebujesz czegoś, co realnie nawilży i odżywi. Oceanskin Krem odżywczy to ulga i komfort w jednej aplikacji. Wzmacnia barierę hydrolipidową i zatrzymuje nawilżenie dzięki takim składnikom jak spirulina, kolagen morski, elastyna, algi i ekstrakt z kawioru. Idealnie wtapia się w skórę, zostawiając ją miękką, elastyczną i gotową na makijaż… albo na leniwe dni w piżamie.

Emulsja z filtrem, który jednocześnie rozjaśnia

Z filtrem nie kończymy w sierpniu – wręcz przeciwnie. Emulsja rozświetlająca Azelac RU SPF 50 łączy wysoką ochronę UV z pielęgnacją depigmentującą. Działa dzięki azeloglicynie, kwasowi traneksamowemu i niacynamidowi – składnikom hamującym melanogenezę i działającym przeciwzapalnie. Redukuje i rozjaśnia przebarwienia różnego pochodzenie, jednocześnie zapobiegając ich powstawaniu. Dodatkowo zawarte w nim filtry wspierają ochronę przed niekorzystnym działaniem promieniowania UV, a obecność czynników wzrostu regeneruje i odbudowuje uszkodzony naskórek. Wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Bonus: 3 produkty, 1 rytuał, maksymalny efekt

Bez kombinowania, bez 10 kroków. Tylko skuteczna pielęgnacja z twistem dermo. Dla skóry, która przetrwała słońce, imprezy i brak snu.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe

