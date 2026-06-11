Beauty pocztówka z wakacji. Skóra w blasku zachodzącego słońca

Newsletter Notino – Lipiec | Pocztówka z wakacji

Skóra w blasku zachodzącego słońca

Odkryte ramiona, złocista skóra i ten niepowtarzalny blask, który najlepiej prezentuje się tuż przed zachodem słońca. Tego lata pielęgnacja ciała skupia się na produktach, które błyskawicznie wygładzają, rozświetlają i podkreślają karnację – bez konieczności spędzania wielu godzin na słońcu. St. Tropez Instant Glow Body Bronzing Mousse pozwala natychmiast uzyskać efekt skóry muśniętej słońcem. Ta lekka pianka brązująca rozprowadza się bez wysiłku, nie pozostawia smug i nadaje ciału równomierny, złocisty odcień. To doskonała alternatywa dla klasycznych samoopalaczy. Tom Ford Soleil Blanc Shimmering Body Oil dodaje skórze delikatnego, eleganckiego rozświetlenia, otulając ją kultowym zapachem marki. Ta zmysłowa kompozycja została zainspirowana letnimi, beztroskimi dniami na egzotycznej wyspie. Lekki olejek wchłania się błyskawicznie, pozostawiając ciało aksamitnie miękkie i naturalnie promienne.

Składniki aktywne, poza pielęgnacją twarzy, rewolucjonizują również pielęgnację ciała. Najlepszym dowodem na to jest Frank Body Glycolic Body Scrub. Połączenie peelingu kwasowego z mechanicznym spektakularnie wygładza teksturę skóry, odblokowuje pory i zmniejsza widoczność niedoskonałości, podczas gdy niacynamid oraz kwas hialuronowy dbają o optymalne nawilżenie i komfort naskórka. W letniej rutynie coraz częściej skupiamy się także na pielęgnacji skóry po goleniu. Truly Smooth Legend Serum łączy delikatnie złuszczające kwasy ze skwalanem, dzięki czemu skutecznie zmiękcza, nawilża i pozwala zachować idealnie gładką skórę o jednolitym kolorycie, nawet podczas największych upałów. Kropką nad „i” wakacyjnej pielęgnacji są zapachowe mgiełki do ciała – takie jak Sol de Janeiro Refresco Paraíso, inspirowana brazylijską plażą Grumari. Nuty tropikalnych owoców, morskiej bryzy i ciepłych, kwiatowych akordów bezbłędnie oddają beztroską, urlopową atmosferę.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Letni glow w makijażu

Tego lata do makijażowych trendów należą świetliste tekstury, ultralekkie formuły i kosmetyki, które zachowują świeżość nawet przy wysokich temperaturach. Ciężkie podkłady odchodzą w zapomnienie. Teraz liczą się naturalny blask, kremowe konsystencje i produkty, które można z łatwością reaplikować w ciągu dnia. Clinique Chubby Stick Cheek Colour Balm sprawia, że kremowe róże w sztyfcie znów są na topie. Jego niezwykle lekka konsystencja gładko stapia się ze skórą, a poręczne opakowanie sprawia, że jest to absolutny niezbędnik w podróży – idealny do ekspresowych poprawek, nawet bez użycia lusterka. Jeśli marzysz o modnym efekcie glass skin, postaw na NARS Light Reflecting Luminizing Stick. Ten wielofunkcyjny rozświetlacz w sztyfcie nadaje policzkom, powiekom i ustom lśniące, odbijające światło wykończenie bez najmniejszego uczucia lepkości. Dodatkowo wspiera nawilżenie i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry.

Danessa Myricks Beauty to marka, która dyktuje dziś trendy na backstage’ach pokazów mody i podbija serca beauty-maniaczek w mediach społecznościowych. Wielofunkcyjny kosmetyk do makijażu oczu, ust i twarzy Danessa Myricks Beauty Colorfix Glaze można stosować solo lub nakładać warstwowo na inne produkty, uzyskując niezwykle świeży, mokry połysk w stylu glazed skin. Letni makijaż to także czas na pielęgnację ust z nutą koloru i lśniącym wykończeniem. Estée Lauder Futurist HydraPlump Lip Balm w odcieniu Sheer Oasis idealnie łączy właściwości odżywczego balsamu z pigmentem adaptującym się do pH skóry. Efekt? Subtelnie podkreślony, unikalny odcień Twoich ust oraz świeży, naturalny look.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Chłodząca pielęgnacja

Latem dbanie o cerę to znacznie więcej niż tylko klasyczne nawilżanie. Chłodzące maski, nasączone płatki tonizujące i lekkie, żelowe formuły przynoszą natychmiastową ulgę podczas upałów, ratują skórę w podróży i błyskawicznie radzą sobie z poranną opuchlizną po nieprzespanej nocy. Oprócz skuteczności ogromną rolę odgrywają konsystencja oraz doznania sensoryczne podczas aplikacji. Inspirowana koreańskimi rytuałami maska Dr. Jart+ Cryo Sorbet Icy Facial Mask po zmieszaniu z wodą zmienia się w chłodzący, orzeźwiający sorbet. W zaledwie 10 minut zmniejsza obrzęki, optycznie zwęża pory i przywraca cerze zdrowy blask. Dzięki innowacyjnej technologii CoolGlyco maska przyjemnie obniża temperaturę skóry i głęboko ją nawilża. Płatki tonizujące THIM Radiance Cooling Pad to ekspresowa dawka odświeżenia i nawodnienia. Skutecznie koją podrażnienia, zmniejszają widoczność rozszerzonych porów i przygotowują cerę do nałożenia makijażu. Takie lekkie, chłodzące formuły idealnie pokazują współczesny zwrot w stronę pielęgnacyjnego minimalizmu, w którym latem rezygnujemy z ciężkich warstw na rzecz prostej i świeżej troski o skórę. Wysokie temperatury i podróże szybko odbijają się także na delikatnej skórze wokół oczu. Belif Aqua Bomb Eye Gel wykorzystuje moc kofeiny, kwasu hialuronowego i niacynamidu, aby skutecznie redukować obrzęki oraz cienie, podczas gdy jego ultralekka, żelowa konsystencja błyskawicznie przywraca spojrzeniu świeżość i blask.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Słońce zamknięte we flakonie

Tegoroczne zapachy na lato rezygnują z klasycznej, lodowatej świeżości cytrusów. Zamiast tego pachną rozgrzaną skórą, dojrzałymi tropikalnymi owocami i ciepłym powietrzem tuż przed zachodem słońca. Kremowe akordy, soczyste mango, melon i delikatne piżmo tworzą kompozycje, które są lekkie, zmysłowe i niezwykle naturalne. Maison Margiela REPLICA Chasing Sunsets zamyka we flakonie atmosferę legendarnej plaży Ipanema podczas zachodu słońca. Połączenie soczystego mango, zmysłowych białych kwiatów i kremowego drzewa sandałowego tworzy ciepły, otulający zapach inspirowany złotymi wieczorami nad oceanem. Tropikalne, owocowe nuty w niezwykle luksusowym wydaniu królują także w Navitus Parfums Melon Kiss. Ta zmysłowa kompozycja, stworzona przez mistrzów perfumiarstwa – Bertranda Duchaufoura i Pierre’a Floresa – łączy w sobie akordy melona, aksamitnego mleka kokosowego, wanilii oraz miodu. To kremowy, niesamowicie zmysłowy i jednocześnie ożywczy zapach, wręcz idealny na upalne dni.