Beauty-TINDER: kosmetyczne duety marzeń dla Ciebie i Twojego partnera

Przesuń w prawo, jeśli kochasz imprezy do białego rana

Seria LUNA™ + UFO™ 2

Jeśli jesteście parą, która nie może usiedzieć w miejscu, kocha przyjęcia i dobrą zabawę, ale przez to 8 godzin snu jest ciężkie do osiągnięcia, ten duet od FOREO będzie dla Was wybawieniem. Po nieprzespanej nocy i wspaniałej zabawie, skóra zdecydowanie potrzebuje odrobiny czułości. Obrzęki, niedoskonałości, zatkane pory i nadwrażliwość to często konsekwencje niestabilnego snu i odżywiania, a w przypadku kobiet nawet mocno kryjącego makijażu.

Zacznij dzień od głębokiego oczyszczenia za pomocą szczoteczki sonicznej LUNA™ 4. Udowodniono klinicznie, że używanie tego urządzenia jest dużo skuteczniejsze niż mycie twarzy samymi rękoma — co więcej, nieporowaty silikon, z którego wykonana jest szczoteczka zapobiega gromadzeniu się bakterii na jej powierzchni. Zabieg z użyciem LUNY™ 4 to idealny sposób na zmycie ze skóry wspomnień wczorajszej nocy i przygotowanie jej do nawilżającej pielęgnacji.

Zobacz także: Ten znak zodiaku wygra wielkie szczęście. Los na loterii życia będzie mu sprzyjał. W marcu 2023 aniołowe podarują mu wyjątkową nagrodę

i Autor: materiały prasowe FOREO

Po etapie oczyszczania konieczne jest nawilżenie i ukojenie skóry, przywracając jej naturalną barierę. Pomoże w tym UFO™ 2, wielofunkcyjny gadżet, który oferuje jednocześnie kilka technologicznych innowacji: termoterapię, krioterapię, światło LED i pulsacje T-Sonic. Po niezapomnianej imprezie proponujemy następujące ustawienia: krioterapię w połączeniu z zielonym światłem LED, które doskonale ukoi skórę, a przyjemne chłodzenie "obudzi" ją do działania.

Przesuń w prawo, jeśli kochasz aktywny wypoczynek

LUNA 4 go + LUNA™ 4 body

Kochacie aktywny wypoczynek? Na wakacjach wolicie śmigać po ośnieżonych stokach, a w dni powszednie siłownia jest obowiązkowa? W takim razie proponujemy zwrócić uwagę na delikatne i odprężające oczyszczanie z pomocą szczoteczek FOREO z serii LUNA.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Kompaktowa mini szczoteczka LUNA™4 go stanie się „najlepszym przyjacielem” nie tylko na łazienkowej półce, ale także w torbie sportowej czy podróżnej. Pulsacyjna szczoteczka T-Sonic™ głęboko, ale delikatnie oczyszcza i złuszcza, usuwając do 99,5% zanieczyszczeń i martwego naskórka zaledwie w 1 minutę.Ulepszona żywotność do 300 użyć na jednym ładowaniu, więc nie musisz obawiać się rozładowania w podróży. LUNA™ 4 go ma także blokadę podróżną. Jest teraz większa, ale to nadal najbardziej kompaktowa wersja kolekcji LUNA™.LUNA™ 4 body to szczoteczka do oczyszczania ciała. Oprócz głębokiego oczyszczenia gadżet odpowiada również za efekt masażu. LUNA™ 4 body rozluźnia mięśnie ciała, zapewnia drenaż limfatyczny i stymuluje produkcję kolagenu — kluczowego składnika dla utrzymania gładkości i elastyczności skóry ciała. Wszystko, czego potrzebujesz po sportowych treningach lub długich romantycznych spacerach.

Przesuń w prawo, jeśli uwielbiasz zaawansowaną pielęgnację

BEAR™ + IRIS

Podstawy pielęgnacji opanowane? A może udało Ci się wkręcić swoją partnerkę lub partnera w ulubionego skinfluencera z TikToka? Jeśli tak, to decydowanie jesteście gotowi, aby przejść na wyższy poziom pielęgnacji za pomocą zaawansowanych urządzeń.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Mikroprądy śmiało można nazwać domowym, nieinwazyjnym liftingiem. A BEAR będzie wyjątkowym prezentem walentynkowym, bez którego nie będziecie już sobie wyobrażać pielęgnacji. Dlaczego? Bo tonizuje i widocznie zarysowuje owal twarzy, ale też wyrównuje koloryt i teksturę skóry. Dzięki mikroprądom i masażowi T-Sonic™ urządzenie zwiększa napięcie mięśniowe, poprawia odpływ limfy, pobudza mikrokrążenie w tkankach, co sprawia, że zmarszczki są mniej widoczne!

Produktem idealnym po liftingującym zabiegu urządzeniem BEAR, będzie “eyebrator” IRIS. Uwielbiany przez gwiazdy, ten niepozorny gadżet odmłodzi spojrzenie i zrelaksuje okolice wokół oczu. Inspirowany drenażem limfatycznym zniweluje nawet widoczność cieni pod oczami!.

Life hack: nie bój się pożyczać urządzeń FOREO od swojej drugiej połówki. Wszystkie wykonane są z nieporowatego silikonu, na którym nie osadzają się bakterie. A ich wodoodporność sprawia, że łatwo utrzymać je w czystości.

i Autor: materiały prasowe