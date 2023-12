Beiersdorf działa na rzecz lokalnych społeczności i środowiska – CARE BEYOND SKIN Day

Pracownicy trzech spółek Beiersdorf w Polsce: NIVEA Polska, Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz Beiersdorf Shared Services Poland podjęli działania mające na celu pozytywny wpływ na środowisko i lokalną społeczność, szczególnie dzieci i młodzież. Od maja do lipca 2023 roku ponad 700 wolontariuszy wzięło udział w 32 różnych akcjach wspólnie przepracowując prawie 5000 godzin.

We współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Poznaniu wolontariusze Care Beyond Skin Day współorganizowali piknik rodzinny, posadzili kwiaty w ogrodzie terapeutycznym wspólnie z podopiecznymi placówki i pomalowali szkolne świetlice. Pracownicy odnowili boisko i plac zabaw przy jednym z domów dziecka i ośrodków interwencji kryzysowej w Poznaniu, oczyścili tereny zewnętrzne i przeszkody dla koni wykorzystywane do hipoterapii dzieci w jednej z podpoznańskich Fundacji. Część zespołów wykonała prace ogrodnicze w dwóch domach dziecka na południu Polski oraz prace porządkowe w dziennym ośrodku terapeutycznym w Poznaniu. W ramach dodatkowych aktywności wolontariusze przygotowywali kanapki dla bezdomnych oraz spędzili czas z seniorami w jednym z poznańskich domów seniora.

Zobacz także: Przedsylwestrowa pielęgnacja skóry

W kilku miejscach na terenach zielonych w Poznaniu oraz różnych częściach Polski i krajach bałtyckich zorganizowano liczne akcje zbierania śmieci, zaś pracownicy na Litwie zaangażowali się w akcje sadzenia drzew. Wśród wielu akcji na rzecz środowiska znalazło się również budowanie domków dla owadów w celu zapewnienia bioróżnorodności.

- „Troska jest jedną z naszych kluczowych wartości, a wolontariat jest głęboko zakorzeniony w naszym DNA. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasi pracownicy z takim zaangażowaniem podejmują wiele cennych i różnorodnych inicjatyw, zarówno w ramach Care Beyond Skin Day, jak również lokalnego programu wolontariatu NIVEA i BMP funkcjonującego od ponad 10 lat. Dzielimy się z innymi tym co mamy i pomagamy najlepiej jak potrafimy. To wspaniały czas, pełen emocji, gdy widzimy uśmiech i radość na twarzach innych, oraz gdy nasze działania przyczyniają się do ochrony naszej planety w obliczu grążącego nam kryzysu klimatycznego. Wspólnie zrobiliśmy już wiele dobrego, ale to nie wszystko - mamy już koleje pomysły na realizację naszego celu „WE CARE BEYOND SKIN” - Maryla Maj-Wisoky, Dyrektorka Działu HR.

i Autor: Materiały prasowe NIVEA

i Autor: Materiały prasowe NIVEA