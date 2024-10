Beiersdorf wprowadza na rynek swoje pierwsze Serum Epigenetic, torując drogę do rewolucji w odmładzaniu skóry pod marką Eucerin.

Chodzi tu o sytuacje, w których kod DNA pozostaje niezmienny (nie dochodzi do mutacji), jednak ekspresja genów zmienia się pod wpływem różnych czynników np. styl życia. Nowatorskie podejście do starzenia się skóry – serum z aktywnym składnikiem Epicelline®, które reaktywuje geny młodości, skutecznie odwracając 10 oznak starzenia się.

Rola epigenetyki w starzeniu się skóry

Starzenie się skóry to niezwykle złożony, wieloczynnikowy proces. Przez długi czas uważano, że sposób, w jaki się starzejemy, jest determinowany wyłącznie przez geny. Jednak badania w dziedzinie epigenetyki konsekwentnie obalały to założenie. Wygląd naszej skóry – jej witalność, jędrność i skłonność do zmarszczek – jest pod wpływem licznych czynników zewnętrznych, takich jak dieta, styl życia, stres czy ekspozycja na promieniowanie UV. Te zewnętrzne czynniki tworzą unikalny epigenetyczny wzorzec w naszym kodzie skóry, który reguluje aktywność określonych genów. Negatywne wpływy, jak i samo starzenie, mogą wyciszać geny związane z kondycją skóry i dezaktywować nasze „geny młodości”. Wszystko to dzieje się bez zmian w informacji genetycznej. Zamiast tego do DNA przyłączają się małe cząsteczki chemiczne. Proces ten, znany jako metylacja DNA, jest odwracalny.

i Autor: materiał prasowy Eucerin

Prezentacja nowości

Premiera innowacyjnego serum Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic pozwala konsumentom doświadczyć przełomowych efektów badań w dziedzinie epigenetyki firmy Beiersdorf. Nowy produkt wykorzystuje Opatentowaną Technologię Age-Clock, opartą na algorytmie analizującym wzorce epigenetyczne, który umożliwia określenie biologicznego wieku skóry. Dzięki temu naukowcy Beiersdorf zdobyli kluczowe informacje, które umożliwiły identyfikację aktywnego składnika Epicelline®, cofający biologiczny zegar komórek skóry i odwracający oznaki starzenia.

Vincent Warnery, prezes zarządu Beiersdorf, podkreśla wartość dodaną wynikającą z tych innowacji: „To, co już osiągnęliśmy, dzięki naszym pionierskim badaniom epigenetycznym, naprawdę zmienia życie: Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum - jeden produkt, który zwalcza całe dziesięć oznak starzenia się skóry jednocześnie i sprawia, że ludzie wyglądają nawet o pięć lat młodziej. Cofamy czas!” Dodaje również: „Dzięki naszemu serum Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic rewolucjonizujemy pielęgnację skóry – nie po raz pierwszy i z pewnością nie ostatni w historii Beiersdorf.”

„Opracowanie naszej Opatentowanej Technologii Age-Clock oraz aktywnego składnika Epicelline®, to kulminacja ponad 15 lat badań w dziedzinie epigenetyki. Jako wiodący eksperci w badaniach nad skórą od ponad 140 lat, Beiersdorf już dawno dostrzegł potencjał epigenetyki i teraz toruje drogę do istotnych innowacji w skuteczności produktów wspierających zdrowe starzenie się naszych konsumentów” – mówi dr Gitta Neufang, starsza wiceprezes ds. badań i rozwoju w Beiersdorf.

Cofanie „zegara wieku” skóry dzięki aktywnemu składnikowi Epicelline®

Beiersdorf odkrył, jak reaktywować wyciszone geny młodości dzięki Technologii Age-Clock. Na podstawie wzorców epigenetycznych, ten algorytm określa biologiczny wiek skóry, który może znacznie różnić się od wieku chronologicznego. Naukowcy Beiersdorf zidentyfikowali aktywny składnik Epicelline® po ponad 15 latach przełomowych badań. Innowacyjny składnik aktywny ponownie uruchamia geny młodości skóry, cofając zegar starzenia się skóry, co wspiera imponujące efekty przeciwstarzeniowe. Na podstawie tych odkryć Beiersdorf opracował przełomową innowację w dziedzinie epigenetyki skóry: nowe serum Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic. Działa ono poprzez rewolucyjną technologię, która odmładza komórki skóry i stymuluje geny młodości, skutecznie odwracając dziesięć oznak starzenia się skóry5. Wzbogacone kwasem hialuronowym, saponiną glicynową i enoksolonem, formuła wspomaga m.in. zwiększenie jędrności, wygładzenie zmarszczek, efekt liftingu, poprawę konturów twarzy oraz odmłodzenie.

Beiersdorf – pionier i ekspert w badaniach nad epigenetyką skóry

Beiersdorf rozpoczął swoje badania nad epigenetyką skóry już w 2008 roku, co czyni tę międzynarodową firmę zajmującą się pielęgnacją skóry, jednym z pierwszych ośrodków badających kompleksowe zmiany epigenetyczne w procesie starzenia się skóry. Tylko w 2023 roku, firma zainwestowała ponad 240 milionów euro w badania i rozwój (R&D).

Do tej pory naukowcy Beiersdorf przeanalizowali próbki skóry od ponad 1 000 osób. U każdej osoby zmierzono 850 000 tzw. miejsc metylacji, aby poprzez analizę indywidualnego wzorca epigenetycznego odkryć, które z tych markerów epigenetycznych są związane ze starzeniem się skóry. Ponadto, zespół epigenetyczny Beiersdorf, składający się z około 20 specjalistów interdyscyplinarnych, przeanalizował około 50 000 substancji i ekstraktów, aby zidentyfikować i zakwalifikować składniki aktywne sprzyjające odmładzaniu skóry. W 2016 roku Beiersdorf rozpoczął prace nad rozwojem pierwszego „zegara wieku”, a w 2021 roku otrzymał na to rozwiązanie patent.

„Opatentowana Technologia Age-Clock pomaga nam odkrywać nowe rozwiązania w pielęgnacji skóry, które sprawiają, że ludzie wyglądają młodziej, niż naprawdę są. Wykorzystując nasze doświadczenie naukowe w dziedzinie epigenetyki, naszym celem jest nie tylko poprawa poszczególnych funkcji starzejących się komórek skóry, ale fundamentalne ich odmłodzenie” – wyjaśnia dr Gitta Neufang, starsza wiceprezes ds. badań i rozwoju oraz szefowa ponad 1 000 pracowników działu B&R Beiersdorf na całym świecie. „Doskonałość w badaniach nad skórą, to DNA naszej firmy – a ta najnowsza innowacja produktowa jest prawdziwym świadectwem tego, jak oferujemy przewagę dzięki nauce.”

Nowy (r)ewolucyjny etap w pielęgnacji skóry przeciwstarzeniowej

Najnowsze osiągnięcia w badaniach w dziedzinie epigenetyki firmy Beiersdorf stanowią kolejny ważny krok w rozwoju innowacyjnych produktów, które mogą rzeczywiście zmieniać życie konsumentów i w zrównoważony sposób przyczyniać się do zdrowego starzenia się – w pełni zgodnie z misją marki Eucerin, która wierzy w siłę dermatologicznej pielęgnacji skóry, zmieniającej życie. To osiągnięcie doskonale wpisuje się w długą tradycję Beiersdorf, opartą na naukowo potwierdzonych składnikach aktywnych, w której znajdują się przełomowe rozwiązania, takie jak innowacyjne Q10 czy Thiamidol.