Bestsellerowe zapachy z Notino! Perfumy, które umiją Ci ostatnie dni lata!

Koniec lata to czas nostalgii, wspomnień o słonecznych dniach, ciepłych wieczorach i morskich bryzach. Zanim zanurzymy się w jesiennej aurze, warto zatrzymać te ulotne chwile nie tylko w pamięci, ale i... w zapachu. Bo to właśnie zmysł węchu ma niezwykłą moc utrwalania wspomnień, przenosząc nas w mgnieniu oka do minionych wydarzeń i emocji. Wybierając odpowiednie perfumy na ten przejściowy okres, możemy subtelnie przedłużyć lato i otulić się jego najpiękniejszymi aromatami.

Jakie więc nuty zapachowe będą idealne na pożegnanie lata? Warto sięgnąć po kompozycje, które nadal niosą ze sobą echo wakacyjnych przygód, ale jednocześnie przygotowują nas na nadchodzącą zmianę pory roku.

Zapachy, które warto testować na koniec lata:

Lekkie kwiatowo-owocowe akcenty z nutą świeżości: To idealny wybór dla tych, którzy chcą jeszcze przez chwilę poczuć beztroską energię lata. Szukajmy perfum z nutami soczystych owoców jak brzoskwinia, malina czy figa, połączonych z delikatnymi kwiatami – jaśminem, frezją czy różą. Dodatek morskiej bryzy lub zielonych akordów doda kompozycji lekkości i orzeźwienia.

Ciepłe i słoneczne aromaty: Jeśli chcemy zatrzymać uczucie ciepła na skórze, warto sięgnąć po perfumy z nutami ambry, wanilii czy drzewa sandałowego. Subtelne korzenne akcenty jak różowy pieprz czy kardamon dodadzą im głębi i zmysłowości. To zapachy, które otulą nas niczym kaszmirowy szal w chłodniejsze wieczory.

Aromaty inspirowane naturą: Zapachy przywołujące na myśl leśne spacery czy ziołowe ogrody doskonale wpiszą się w klimat przełomu pór roku. Nuty figi, cedru, wetywerii czy paczuli stworzą intrygującą i nieoczywistą aurę. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie naturalne i ziemiste akcenty.

Unisexowe kompozycje z cytrusowymi akcentami: Świeże i energetyzujące cytrusy – bergamotka, grejpfrut czy mandarynka – w połączeniu z drzewnymi lub przyprawowymi nutami tworzą uniwersalne i ponadczasowe zapachy, idealne na każdą okazję.

Warto pamiętać, że wybór perfum to bardzo indywidualna kwestia. To, co pachnie pięknie na jednej osobie, niekoniecznie musi zachwycać inną. Dlatego zachęcamy do eksplorowania bogatej oferty zapachów i poszukiwania tych jedynych, które najlepiej oddadzą nasz nastrój i wspomnienia o minionym lecie.

Jeśli szukasz inspiracji i szerokiego wyboru perfum na każdą okazję – koniecznie zajrzyj do Notino. Znajdziesz tam bogactwo zapachów od renomowanych marek, które pomogą Ci znaleźć idealną kompozycję na pożegnanie lata i powitanie jesieni. Pozwól sobie na odrobinę luksusu i otul się zapachem, który będzie przywoływał najpiękniejsze wspomnienia!

Topowe perfumy z Notino! Idealne na koniec lata

Chloé Atelier des Fleurs Vanilla Planifolia

Wanilia z reguły jest słodka i ciepła. A co się stanie, jeśli zatrzymasz kwiat zanim dojrzeje? Woda perfumowana unisex Chloé Atelier des Fleurs Vanilla Planifolia odsłania inną twarz tego kultowego składnika – zieloną, świeżą i z nutą przypraw. Perfumiarz uchwycił moment, w którym kwiat wanilii dopiero rozkwita, a jego owoc wciąż dojrzewa – jest jednocześnie delikatny, tajemniczy i uwodzicielski.

i Autor: materiały prasowe Notino

TOM FORD Private Blend Oud Wood

Dzięki wstępnym nutom szczypiącego pieprzu i kardamonu poczujesz się jak na arabskim targowisku. Potem wielowarstwowy zapach z drogocennego drzewa agarowego miesza się z gładkim aromatem palisandru i kremowym drzewem sandałowym. Dymną i ziemną wetywerię równoważą słodkie akordy wanilii, fasoli tonka i ambry. Woda perfumowana unisex Tom Ford Oud Wood po zaprezentowaniu w 2007 roku zdobyła serce wielu kobiet i mężczyzn na całym świecie. I nic dziwnego – ten aromat o mocy afrodyzjaku wspaniale podkreśli naturalną męską elegancję każdego gentlemana, a paniom doda tajemniczej zmysłowości.

i Autor: materiały prasowe Notino

Yves Saint Laurent Libre Flowers & Flames

Odkryj kolejny wymiar samopoznania, które prowadzi do całkowitego wyzwolenia. Woda perfumowana Yves Saint Laurent Libre Flowers & Flames łączy ciepłe kwiatowe nuty z kremowym akordem palmy kokosowej i egzotyczną wanilią, obdarowując Twoją skórą słonecznym pocałunkiem. Libre Flowers & Flames jest idealna dla każdej kobiety, która kocha intensywne i trwałe zapachy, wyrażające jej odwagę i wewnętrzną siłę. Rozpal w sobie płomień!

i Autor: materiały prasowe YSL

Armani Sì Passione Intense

Otwiera się soczystymi nutami gruszki, musującej bergamoty i aromatycznej czarnej porzeczki, emanując świeżością, ale też owocową esencją. Początkowe nuty powoli zostają wyparte przez jaśminowe serce. Zapach pulsuje pikantną miodową zmysłowością, która łączy się z mineralnym efektem słonego akordu mchu i luksusowymi molekułami ambry. Całość zamknięto w ciepłym, zmysłowym uścisku pudrowego i aromatycznego naparu waniliowego.