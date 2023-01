Bestsellerowy puder w Biedronce za 10 zł! Ten gagatek sprawi, że będziesz wyglądać promiennie i bezbłędnie! Hit dla kobiet dojrzałych

Wyjątkowy Pop Up Store. To trzeba zobaczyć

Promocje w Biedronce! Bestsellerowy puder rozświetlający Bell za 10 zł

Puder rozświetlający potrafi zdziałać cuda. Rozświetlacz zaaplikowany w strategiczne miejsca na twarzy może wyszczuplić i podkreślić nasze atuty. Kobiety dojrzałe często obawiają się pudrów rozświetlających ponieważ zawarte w nich drobiny potrafią podkreślać zmarszczki i suchość skóry. Panie dojrzałe nie muszą jednak całkowicie rezygnować z rozświetlaczy. Warto jednak sięgać po te mocno zmielone bez widocznych drobin, z satynowym wykończeniem. Właśnie taki jest puder rozświetlający Bell, który kupisz teraz w promocji Biedronki. Kosztuje on niewiele ponad 10 zł. Rozświetlacz Bell Face&Body Glow z promocji Biedronki to chłodny, zimowy odcień, który dodaje skórze blasku nie podkreślając niedoskonałości skórnych. Sprawdzi się zarówno aplikowany na policzkach, jak i jako cień do powiek. Jeżeli chcesz uwydatnić usta to zaaplikuj rozświetlacz na łuk kupidyna. W ten sposób usta optycznie będą wyglądały na większe i bardziej wydatne.

i Autor: Karolina Januszek puder rozświetlający Bell z Biedronki

