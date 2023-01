Bluzka Pepco przeniesie Cię w inny wymiar! Styl z lat 90-tych i wygoda w jednym, za jedyne 25 zł

Nowe promocje w sklepach Pepco. Wygodna bluzka damska za 25 zł

Wyprzedaże 2023. W wielu sklepach trwają właśnie wielkie promocje i obniżki cen. Pepco na początku 2023 roku postawiło na wyjątkową kolekcję odzieży damskiej na licencji. Tym razem sieć w swojej promocji zabiera nas w podróż do czasów dzieciństwa. Już teraz w promocji Pepco znajdziesz bowiem wyjątkowe ubrania dla kobiet z Myszką Miki. To komfortowa kolekcja składająca się z wygodnych spodni dresowych (40 zł), piżam damskich z różnymi nadrukami (35 zł) oraz koszul nocnych (30 zł). Hitem najnowszych promocji Pepco może okazać się wygodna bluza damska z kremowym kolorze i w cenie 50 zł. To klasyczny model z kapturem, idealny do noszenia "po domu" lub do komfortowych, casualowych stylizacji. Jeżeli wciąż Ci mało Myszki Miki to warto zwrócić uwagę na tradycyjną koszulkę damską na licencji w cenie 25 zł. To uniwersalny krój z krótkimi rękawy i delikatnie obniżoną linią ramion. Koszulka damska z promocji Pepco wykonana jest w 100 proc. z bawełny dzięki czemu skóra może w niej oddychać i nie pocić się nadmiernie.

Zobacz także: Wyprzedaże CCC, że klękajcie narody! Markowe, skórzane buty damskie taniej o ponad 300 zł. Ten model to hit tego sezonu. Te buty kupisz za grosze

i Autor: materiały prasowe Pepco promocje

Sonda Co najczęściej kupujesz w Pepco? Ubrania dla siebie i rodziny Akcesoria domowe do kuchni czy łazienki Zabawki dla dzieci Nie kupuje w Pepco