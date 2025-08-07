BEYONCÉ X LEVI’S® – nowa odsłona denimowych klasyków

Estetyka drugiego rozdziału kampanii – „Pool Hall” – zmysłowa i mocna – stała się punktem wyjścia do przekształcenia klasycznych fasonów Levi’s® w odważne, dopracowane w każdym detalu projekty. Każdy model został wykończony skórzaną naszywką BEYONCÉ X LEVI’S® oraz unikalnym, podwójnym przeszyciem na tylnych kieszeniach – po raz pierwszy w historii marki. To detale, które składają hołd dziedzictwu Levi’s®, a jednocześnie przesuwają granice kreatywności.

W kolekcji znalazło się siedem modeli w trzech wariantach wykończenia. Western Crystal to denim w najefektowniejszym wydaniu – krystaliczne zdobienia przyciągają światło i uwagę na fasonach takich jak 501® Curve, 501® ‘90s i 90’s Shrunken Trucker Jacket. Laced Up wnosi nutę zadziorności – misternie wiązane detale pojawiają się na modelach 501® Curve i kurtce trucker. Authentic Finish to ukłon w stronę klasyki – surowy denim z subtelnym, dopracowanym wykończeniem, które nadaje całości wyrafinowanego charakteru.

Nowością w kolekcji jest fason 501® Curve – zaprojektowany tak, by podkreślać krągłości, nie tracąc nic z prostoty i autentycznego charakteru oryginalnego 501®. W duecie z kurtkami trucker tworzy mocne, stylowe zestawy w duchu total look.

Kolekcja BEYONCÉ X LEVI’S® jest dostępna od 4 sierpnia wyłącznie na stronie shop.beyonce.com, a od 7 sierpnia również na Levi.com oraz w wybranych sklepach Levi’s®.

i Autor: materiały prasowe LEVIS

