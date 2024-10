Bezpłatne konsultacje kosmetologiczne w perfumeriach Douglas z wykorzystaniem zaawansowanej technologii

„Nieustannie rozwijamy nasze usługi z zakresu pielęgnacji skóry, wprowadzając rozwiązania z dziedziny BeautyTech. Łączymy naszą wieloletnią ekspertyzę w zakresie skóry z najlepszymi osiągnięciami nauki o niej, sztucznej inteligencji i doświadczenia w świecie beauty. Widzimy, że takie podejście przekłada się jednocześnie na zwiększenie zainteresowania wśród klientów skórą i jej pielęgnacją. Dzięki możliwości oglądania skóry w powiększeniu wspólnie odkrywamy to, co dzieje się w niej. Diagnoza różnych dysfunkcji jest bardziej precyzyjna, a pielęgnacja spersonalizowana i skuteczna. Co więcej technologia pozwala nam również obserwować postępy i działanie tego, co zostało zaproponowane i zastosowane.” – mówi Anna Chomik, Regional Skin Care Expert Douglas.

Kluczem do skutecznej pielęgnacji jest wnikliwe poznanie potrzeb naszej skóry. A nie wszystkie widać… gołym okiem. Z pomocą przychodzi wtedy technologia. Diagnostyka skóry wykorzystująca zaawansowane technologie pozwala dobrać produkty, precyzyjnie odpowiadające na wszystkie jej potrzeby. „W dzisiejszych czasach mamy ogromną dostępność zaawansowanych kosmetyków i zabiegów, a możliwości finansowe pozwalają nam z nich korzystać. I niestety, nie zawsze jest to dla nas dobre. Coraz częściej dobieramy kosmetyki i zabiegi intuicyjnie, nawet trochę przypadkowo, często je zmieniamy, używamy zbyt aktywnych składników dla uwrażliwionych, zmęczonych, odwodnionych przez czynniki zewnętrzne i styl życia skór. Coraz częściej mówi się o powszechnym zjawisku inflammagingu i rzeczywiście obserwuję to u wielu naszych klientów. Dlatego tak ważne jest, żeby zawierzyć ekspertowi, który zada kilka szczegółowych pytań, przeanalizuje dotychczasowe przyzwyczajenia pielęgnacyjne, zapyta o używane dotąd kosmetyki i styl życia, naszą codzienność. W każdej perfumerii Douglas znajdziemy eksperta, który nie tylko pomoże przywrócić stan naszej cery do równowagi, ale również poprawić go tak, abyśmy czuły się na co dzień spokojniejsze, piękniejsze, pewniejsze siebie.“– dodaje ekspertka Douglas.

Jakimi technologiami dysponują konsultanci w perfumeriach Douglas, przeprowadzający diagnostykę skóry?

DOUGLAS BEAUTY TECH

DOUGLAS BEAUTY TECH to ultranowoczesny aparat diagnostyczny przeznaczony do oceny stanu i kondycji skóry oraz określenia na tej podstawie jej wieku (nie zawsze pokrywa się on z tym rzeczywistym). Umożliwia wydruk analizy skóry twarzy i ułatwia śledzenie postępów osiąganych, dzięki zabiegom – zarówno tym wykonywanym w gabinecie, jak i domowej pielęgnacji. Urządzenie bazuje na zastrzeżonej technologii, która zapewnia niezwykłą możliwość wykrycia i analizy podpowierzchniowych naczynek krwionośnych oraz melaniny w celu precyzyjnego zaplanowania rekomendowanych zabiegów. Ocenie i analizie poddawane jest aż 19 parametrów stanu skóry. Ale to nie wszystko – podczas badania można pacjentowi pokazać stymulację procesu starzenia o 5-7 lat lub zwizualizować odmłodzenie poprzez usunięcie przebarwień i zmarszczek. VISIA pozwala na analizę lewej i prawej strony oraz przodu twarzy, a każde szczegół dotyczące kondycji cery może być szczegółowo zbadany i wyświetlony.

SKIN SCREEN – ZAAWANSOWANA DIAGNOZA SKÓRY

Marka Lancôme wprowadziła Skin Screen, czyli najnowocześniejszą usługę analizy skóry przeznaczoną dla każdej kobiety, inspirowaną badaniami klinicznymi i urządzeniami zatwierdzonymi przez dermatologów. Dzięki 20-letnim badaniom oraz sztucznej inteligencji, Lancôme Skin Screen stanowi przełomowe połączenie technologii trójpolarnego światła i zaawansowanych algorytmów umożliwiających pomiar 12 kluczowych klinicznych parametrów skóry i wspierających ekspertów Lancôme w zapewnieniu prawdziwie spersonalizowanych rozwiązań pielęgnacyjnych w perfumerii.

Urządzenie posiada też trzy ekskluzywne funkcje opracowane na wyłączność Lancôme, które pozwalają przeprowadzić diagnozę okolic oczu, stymulację procesu starzenia i Skin Lift Index, który dzięki połączeniu zaawansowanych algorytmów i AI diagnozuje stan oznak starzenia się skóry, takich jak: zmarszczki i drobne linie na różnych obszarach twarzy, kurze łapki i jędrność.

KONDYCJA WYCZYTANA Z PARAMETRÓW

W wybranych perfumeriach DOUGLAS, konsultanci marki CAUDIALE mają do dyspozycji urządzenie SCANER ARAM HUVIS. To profesjonalne narzędzie diagnostyczne, które powiększa skórę aż 30-krotnie, a analiza przeprowadzana jest przy użyciu trzech rodzajów światła: spolaryzowanego, UV i normalnego. Urządzenie analizuje parametry skóry: pory, niedoskonałości, jędrność, elastyczność, nawilżenie, zmarszczki i przebarwienia.

Z kolei eksperci marki Dr Irena Eris przy doborze pielęgnacji mogą przeprowadzić kompleksową ocenę stanu cery za pomocą aparatu API-100, który sprawdza konkretne parametry skóry: nawilżenie, sebum, pory, melaninę, stany zapalne i zmarszczki.

WŁOS MA GŁOS

W perfumeriach DOUGLAS możemy poddać analizie nie tylko skórę twarzy, ale też wykonać profesjonalną diagnostykę skóry głowy i włókna włosa. W celu dobrania idealnego rytuału pielęgnacyjnego, marka Hair Rituel by Sisley we współpracy z trychologami opracowała Hair Analyzer 2.0. To wyjątkowe urządzenie wykorzystywane jest do przeprowadzania eksperckiej diagnostyki skóry głowy i włókna włosa.

i Autor: materiał prasowy Douglas