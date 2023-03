Biedronka oszalała z promocjami! Luksusowy krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet po 60-tce za mniej niż 10 zł. Wyrównuje zmarszczki oraz stymuluje produkcję kolagenu

Promocje Biedronki z najnowszej gazetki promocyjnej. Markowy krem dla kobiet po 60-tce za mniej niż 10 zł

Nowa gazetka promocyjna Biedronka to prawdziwe wehikuł czasu. Według zapewnień, sieć zabiera na w podróż do 2021 roku, a dokładniej do zakupowych wspomnień z tamtego czasu. W najnowszej promocji Biedronki znajdziesz setki produktów dostępnych w cenach właśnie z 2021 roku. Promocją objęto asortyment różnych produktów, w tym kosmetyków. Już teraz w promocji Biedronki znajdziesz krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet po 60-tce w cenie 9,99 zł. Mowa o kremie Eveline Cosmetics 25KGold. Jest to luksusowy krem "ultranaprawczy" oraz głęboko stymulujący. Zawiera on w swoim składzie między innymi śluz ślimaka, który w świecie kosmetologii uchodzi za jeden z bardziej pożądanych składników w procesach przeciwstarzeniowych. Śluz ze ślimaka wyrównuje i wygładza zmarszczki, stymuluje procesy wytwarzania przez skórę kolagenu oraz ujędrnia cerę. Krem dla kobiet po 60-tce z Eveline Cosmetics dodatkowo zawiera w swoim składzie kwas hialuronowy, który zapewni Twojej skórze odpowiedni poziom nawilżenia.

