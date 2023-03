Kultowe jeansy damskie w promocji Pepco za połowę ceny! Klientki przecierają oczy ze zdumienia. Jeansy Lee za jedyne 150 zł

Damskie jeansy Lee w Pepco

Sieć sklepów Pepco ponownie pozytywnie zaskoczyła swoich klientów. W ofercie popularnej w Polsce sieciówki znalazły się kultowe jeansy damskie i to w cenie niemal o połowę niższej niż w sklepie producenta. W promocji Pepco można bowiem kupić teraz damskie jeansy Lee. Seria Chic by Lee to oferta trzech modeli spodni damskich: mom jeans oraz skinny jeans w dwóch odcieniach. Damskie spodnie typu mom jeans Chic by Lee wykonane są z jasnego denimu, mają prostą nogawkę do kostek. Z kolei jeansy skinny Chic by Lee są z wysokim stanem i kieszeniami. Dostępne są w jasnym i ciemniejszym odcieniu niebieskiego. Ponadczasowe i zawsze modne modele spodni damskich doskonale pasują niemal do każdej codziennej stylizacji.

Jeansy Lee w promocji Pepco za 150 zł

Wiele klientek nie kryje zachwytu z powodu pojawienia się w ich ulubionej sieciówce kultowych jeansów damskich Lee. W mediach społecznościowych dosłownie zawrzało. - Wow nie spodziewałam się - pisze internautka w mediach społecznościowych. - O ciekawe. Widzę Pepco stawia na fajne kolekcje - dodaje inna. Z pewnością duże wrażenie robi cena jeansów Lee w promocji Pepco, gdyż kosztują 150 złotych. Warto podkreślić, że ich cena regularna waha się nawet około 350 złotych.