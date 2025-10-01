Biżuteria na jesień. Jeszcze więcej klasyki w nowych odslonach

TOUS Mesh Color to biżuteria pełna charakteru, wykonana z siatkowej konstrukcji ozdobionej ikonicznymi symbolami marki – misiem i sercem – wykonanymi z kolorowych kamieni, takich jak różowy i niebieski szafir, niebieski spinel lub diamenty laboratoryjne. Kolekcję dopełnia zegarek ICON MESH, który podąża tymi samymi estetycznymi zasadami co biżuteria – bransoleta typu Milanese i owalna koperta zdobiona Misiem.

Kolekcja TOUS Manifesto, stworzona została jako reinterpretacja klasycznego zapięcia biżuterii w formie liter T i O, które nawiązują do nazwy marki. W sezonie Jesień/Zima marka prezentuje maksymalistyczne bransoletki i pierścionki w nowej odsłonie. Całość uzupełnia starannie dobrany wybór łańcuszków, bransoletek i kolczyków wykonanych ze srebra próby 925 oraz srebra vermeil. Najodważniejsze modele łączą oba metale tworząc efektowną grę kontrastów podkreślającą symbol monogramu i charakter osób, które go noszą.

Nowe odsłony kolekcji Mesh i Manifesto pokazują, że biżuteria może być zarówno wyrazem indywidualności, jak i eleganckim dodatkiem do codziennego stylu, zachowując równowagę między dziedzictwem marki a współczesnym designem.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

