BLAAR otwiera flagowy butik w Warszawie. Nowy wymiar mody dla kobiet petite

Marka, która rozumie potrzeby kobiet petite

BLAAR to pierwsza w Polsce marka, która w pełni koncentruje się na potrzebach kobiet niedużego wzrostu. To odpowiedź na problem, z którym borykają się kobiety petite: źle dopasowane ubrania, za długie rękawy, zbyt szerokie ramiona, niewłaściwie rozmieszczone zaszewki. Marka łączy miejską elegancję z funkcjonalnością, oferując kolekcje zawierające klasyczne garnitury, eleganckie sukienki i wygodne dresy – wszystko skrojone z myślą o proporcjach niskiej sylwetki. BLAAR tworzy odzież, która nie tylko idealnie pasuje, ale również podkreśla kobiecość i zapewnia komfort noszenia.

Moda bez kompromisów

BLAAR to przykład tego, jak potrzeba zmian i osobiste doświadczenia mogą stać się impulsem do stworzenia rewolucji w modzie. Ida Gospodarczyk, założycielka BLAAR, przez lata zmagała się z brakiem dobrze dopasowanych ubrań, zwłaszcza wśród polskich marek premium. Wiedziała, że "skracanie nogawek" to nie rozwiązanie, dlatego postanowiła założyć markę, która zmienia sposób myślenia o modzie petite. Ida postawiła sobie za cel stworzenie odzieży, która nie tylko pasuje, ale i podkreśla atuty niższej sylwetki. BLAAR to nie tylko ubrania – to społeczność #blaargirls, które przełamują stereotypy, inspirują się nawzajem i pokazują, że moda dla kobiet o niższym wzroście nie musi oznaczać rezygnacji z własnego stylu.

Najwyższa jakość materiałów i precyzyjna konstrukcja

Ubrania BLAAR powstają z najwyższej jakości materiałów, które nie tylko wyglądają doskonale, ale także są przyjazne dla skóry i środowiska. Marka stawia na naturalne, oddychające tkaniny. W BLAAR każda kolekcja to wynik wielogodzinnej pracy konstruktorów, projektantów i technologów, którzy dbają o każdy detal. Zarówno projektowanie, jak i wybór materiałów to procesy, które wymagają wielu testów i poprawek, by uzyskać jak najlepsze dopasowanie do sylwetki. Ponadto, marka edukuje swoich klientów, jak dbać o odzież z naturalnych tkanin, by służyła jak najdłużej. Odpowiednie pranie w niskich temperaturach suszenie w cieniu i unikanie agresywnych detergentów to kluczowe zasady, które zapewniają trwałość ubrań.

Flagowy butik – przestrzeń dla kobiet petite

Butik BLAAR, zaprojektowany z myślą o wyjątkowej estetyce marki, to połączenie minimalizmu, elegancji i nowoczesności. Wnętrze, w którym dominują złamane biele, beże i szarości, stanowi doskonałe tło dla kolekcji odzieżowych. Ściany pokryte naturalną gliną nadają przestrzeni unikalny, surowy charakter, a nieregularne, obłe kształty wprowadzają do wnętrza harmonię i ciepło. To miejsce, w którym każda petite girl może poczuć się wyjątkowo i komfortowo oraz znaleźć ubrania, które idealnie odpowiadają jej potrzebom. Otwarcie butiku na Pięknej 18 to kolejny krok w rozwoju marki, która z sukcesem łączy modę, jakość i dbałość o środowisko, tworząc ubrania, w których każda kobieta petite może czuć się pewnie i stylowo

i Autor: materiały prasowe Butik BLAAR

i Autor: materiały prasowe Butik BLAAR

i Autor: materiały prasowe Butik BLAAR