Black Friday 2024. Najlepsze beauty promocje w tym sezonie

Black Friday to wielkie święto zakupów, które do naszego kraju przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych. Tradycyjnie w ostatni weekend listopada, dzień po Święcie Dziękczynienia Amerykanie wyruszają na łowy zakupowe, należy podkreślić, że za oceanem Black Friday to prawdziwe święto nie tylko z nazwy, wiele sklepów czynnych jest dłużej, niektóre całą noc, a rabaty sięgają nawet 80-90 procent. Obniżkami objęte jest praktycznie wszystko, od elektroniki poprzez ubrania i kosmetyki aż po wszelkiego rodzaju gadżety. W Polsce sklepy dosyć szybko wyczuły, że Black Friday w naszym kraju może się przyjąć. Niestety, nadal oferowane promocje są niższe niż w Stanach Zjednoczonych, a wiele firm próbuje oszukiwać klientów, kilka dni przed Black Friday podnosząc ceny. Nad Wisłą zauważalne jest także przedłużanie promocji, w mediach można znaleźć nawet reklamy zapowiadające cały Czarny Tydzień - Black Week. Już teraz w wielu sklepach można znaleźć promocje reklamowane Czarnym Piątkiem, a sezon jesienny wyprzedaży ruszył na dobre.

Black Friday zgodnie z tradycją odbywa się w ostatni weekend listopada, zatem w tym roku wypada on 29 listopada.

Największe beauty promocje w tym sezonie

Minus 40 proc. na wszystko w BasciLab.

Przetestuj nowości:

Tonująca emulsja ochronna SPF 50+ Prewencja i Antyoksydacja

Tonująca emulsja ochronna SPF 50+ PA++++ to pielęgnujący skin tint, który wyrównuje koloryt skóry, a jednocześnie kompleksowo dba o codzienną prewencję przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna pomaga opóźniać procesy fotostarzenia, a aminokwasy i antyoksydanty ograniczają powstawanie zmian mikrozapalnych. Produkt stapia się z naturalnym odcieniem cery, pozostawiając satynowe wykończenie.

i Autor: materiały prasowe BasicLab

Hydrofilowy olejek do demakijażu do skóry ultrawrażliwej

Hydrofilowy olejek do demakijażu skutecznie usuwa trudne zanieczyszczenia, wodoodporny makijaż i filtry przeciwsłoneczne, nie powodując przesuszeń nawet na ultrawrażliwej skórze. Starannie dobrana formuła zapewnia idealną równowagę między skutecznością i delikatnością. Nie pozostawia tłustej warstwy i jest niekomedogenny, dlatego sprawdzi się u osób z tendencją do zmian trądzikowych.

i Autor: materiały prasowe BasicLab

Zniżki do 30 proc. w Notino

Minus 20 proc na Sol de janerio Podróżny zestaw kosmetyczny wypełniony miniaturami produktów o egzotycznym zapachu

Marka Sol de Janeiro pozwoli Ci się cieszyć witalnością skóry i jej promiennym blaskiem. Zestaw Sol de Janeiro Beija Flor™ Jet Set zawiera 3 miniatury pachnących kosmetyków. Żel pod prysznic o kremowej konsystencji doskonale oczyszcza skórę, a w połączeniu z kremem do ciała dodaje jej elastyczności i nawilżenia.

Czym byłby rytuał bez oczarowującego zapachu? Owocowo-kwiatowy perfumowany spray otuli Cię zachwycającą zmysły aurą, dzięki czemu możesz przenieść się na słoneczną brazylijską plażę lub dokądkolwiek zechcesz...

i Autor: materiały prasowe Notino

W perfumeriach Douglas Black Friday rozpoczęło się już 13 listopada! Promocje cenowe będą trwały do końca miesiąca i ucieszą każdą miłośniczkę beauty trendów. Warto wykorzystać ten czas też na zakup świątecznych prezentów dla najbliższych – w końcu gwiazdka tuż-tuż. A piękny zestaw kosmetyków znajduje się niemal na każdej liście marzeń. W Douglas od 13 listopada aż do 30 listopada możesz skorzystać z rabatu do -30% na bestsellery i zestawy. Ponadto, od 27 listopada do 2 grudnia, przy zakupach za minimum 99 PLN zyskasz 20% rabatu na wszystko, a przy zamówieniach powyżej 499 PLN – aż 25% rabatu! I to nie wszystko – przez cały okres promocji obowiązuje darmowa dostawa na wszystkie zamówienia.

LANCÔME RÉNERGIE MULTI-LIFT CREAM ROUTINE SET

Ten zestaw pozwoli nam stworzyć prawdziwy rytuał anti-aging. Znajdziemy w nim Rénergie Multi-Lift Cream (50 ml) opracowany z myślą o cerze, na której pojawiają się coraz wyraźniej widoczne oznaki starzenia. Zawiera kompleks starannie wyselekcjonowanych składników wzbogaconych technologią [UP-COHESION]™ oraz filtrem SPF15, dzięki czemu krem działa aż na dwa różne sposoby dla efektu natychmiastowego liftingu i regeneracji wysuszonej skóry. Przy okazji będziemy mieli okazję wypróbować: Génifique Advance Serum (10 ml), Rénergie Multi-Lift Nuit krem na noc (15 ml) i Rénergie Multi-Lift Yeux Multi-Lift Ultra Eye Cream (5 ml).

i Autor: materiał prasowy Douglas

FOREO, wiodąca na świecie marka, słynąca z innowacyjnych urządzeń do pielęgnacji skóry, obiecuje, że tegoroczny Black Friday będzie niezapomnianym przeżyciem dla 30 milionów fanów na całym świecie. A to wszystko dzięki ofercie „WIELKIE okazje” (“BIG deals”). Niezależnie od tego, czy chcesz sprawić przyjemność sobie, czy też szukasz idealnego prezentu, na który zazwyczaj nie możesz sobie pozwolić, to doskonały moment, aby przyjrzeć się produktom od FOREO, w najniższych cenach w roku.

BEAR™ 2 - nieinwazyjny lifting twarzy mikroprądami

BEAR™ 2 jest jedynym urządzeniem, które oferuje 4 rewolucyjne rodzaje mikroprądów i pomaga ujędrniać 69 mięśni twarzy i szyi. MIŚ od FOREO konturuje i zmniejsza widoczność zmarszczek, a zabieg nim trwa zaledwie kilka minut. Klinicznie udowodniono, że BEAR™ 2 odpowiada za znaczącą poprawę wyglądu głębokich linii oraz zwiększenia jędrności i elastyczność skóry w ciągu zaledwie jednego tygodnia regularnego stosowania.