Black Friday w Drogeriach Natura. Kosmetyki za 1 grosze

Niezależnie od tego, czy szukamy kosmetyków do pielęgnacji ciała, czy produktów do makijażu, warto skorzystać z wyjątkowej promocji marki Eveline. Wystarczy wybrać dwa dowolne produkty, by trzeci otrzymać jedynie za 1 grosz! Kosmetyki można dowolnie miksować, a do swojego koszyka dodać na przykład płyn micelarny, krem do rąk i tusz do rzęs. Takiej promocji nie znajdziecie nigdzie indziej!

Jeśli zależy nam na produktach do makijażu, warto zwrócić uwagę na ofertę uznanej marki Daso Beauty. Drugi produkt tej marki otrzymamy za jedyne 5 zł. Promocja obowiązuje także na nowości, takie jak trwałe pomadki w płynie o matowym wykończeniu aż w sześciu odcieniach. A może profesjonalny utrwalacz do makijażu? Ten produkt od Daso Beauty pozwala na wygodną i bezproblemową aplikację. Formuła błyskawicznie odparowuje ze skóry, dzięki czemu uzyskuje się szybkie wykończenie makijażu.

Drogerie Natura nie zapominają także o perfumach! Black Weeks to idealna okazja, by zakupić świąteczny prezent dla bliskich. Zapachy marek Franck Olivier Paris, Reebok czy Chanson D’Eau można znaleźć aż 30% taniej. Oprócz tego w Black Weeks biorą udział takie marki jak: Garnier, Mixa, L’Oréal, Dermika, Soraya, a także Bourjois, Paese i Maybelline. W ofercie Black Weeks nie może zabraknąć także niespodzianek. Jedną z nich jest oferta na syropy Soda Stream. Przy zakupie dwóch dowolnych syropów, trzeci jest do zdobycia za jedynie 1 zł.

Oferta Black Weeks nie dotyczy wyprzedaży i nie łączy się z innymi ofertami.

Oferta w stacjonarnych Drogeriach Natura oraz na www.drogerienatura.pl może się różnić.