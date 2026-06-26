Black Rouge: Koreański fenomen w świecie makijażu debiutuje na rynku

Nazwa marki jest symbolem kontrastu – połączenia czerni i czerwieni, które odzwierciedla różnorodność codziennego życia. Black Rouge stawia na celebrowanie unikalności każdego człowieka, oferując produkty, które podkreślają indywidualny styl i osobowość.

Innowacja i Jakość w koreańskim wydaniu

Wszystkie produkty Black Rouge są w 100% wytwarzane w Korei Południowej przez czołowych producentów – Kolmar i Cosmax. Dzięki temu marka gwarantuje najwyższe standardy higieny, potwierdzone certyfikatami CGMP oraz ISO. Black Rouge od początku budowało swoją pozycję wokół wyrazistego makijażu i możliwości podkreślania indywidualnego stylu.

Marka zasłynęła przede wszystkim dzięki produktom do ust, które zdobyły popularność dzięki intensywnej pigmentacji, trwałości i lekkim formułom.

Black Rouge jest mocno związane z koreańskimi trendami makijażowymi i często kojarzone z estetyką K-pop beauty.

Bestsellery i nowości

W szerokiej gamie produktów Black Rouge na szczególną uwagę zasługują linie, które podbiły serca konsumentek na całym świecie:

Double Layer Over Velvet: Seria tintów do ust łącząca aksamitne wykończenie z warstwą nawilżającą, wzbogaconą ekstraktem z mandarynki z wyspy Jeju. 54,99 zł

Icy to Fog Velvet Tint: Unikalna formuła „wiedźmiego eliksiru”, która po aplikacji zmienia się z chłodnej, wilgotnej tekstury w aksamitny „mglisty” efekt. 54,99 zł

Colordation Mood Palette: Palety cieni do powiek inspirowane zjawiskami pogodowymi, łączące matowe i mieniące się wykończenia. 89,99 zł

1. Makijaż Ust

Cream Matt Rouge: Klasyczna linia pomadek o kremowo-matowej teksturze, która nie wysusza ust i zapewnia głębokie, zamszowe krycie. 49,99 zł

Double Layer Over Velvet: Rozbudowana saga kultowych tintów, gdzie każda kolejna odsłona wprowadza nowe tonacje kolorystyczne (od naturalnych nudziaków po głębokie jagodowe odcienie) o charakterystycznej dwuwarstwowej formule łączącej kolor z pielęgnacją. 54,99 zł

Mara Hot Water Tint & Drip Hot Water Tint: Lekkie jak woda tinty o ekstremalnej trwałości. Seria Mara nawiązuje do wyrazistych, pikantnych tonów, idealnie stapiających się z czerwienią wargową. 44,99 zł

Ripplesh Jelly Balm & Chewy Lip Glaze: Odpowiedź na trend „glass skin”. Produkty te oferują efekt soczystych, optycznie powiększonych ust o galaretkowym lub szklanym wykończeniu, intensywnie je nawilżając. 49,99 zł

Muddish Cushion Velvet: Pomadki o unikalnej, puszystej konsystencji „musu”, dające niezwykle modny w Azji, zblendowany efekt rozmytych brzegów (blurry lips). 52,99 zł

2. Makijaż Oczu

Colordation Mood Palette: Wielofunkcyjne palety cieni, które pozwalają na budowanie gradacji koloru – od subtelnych matów dziennych po głębokie satyny. 89,99 zł

Pearlvely I Glitter & Drop Eyes Stick Glitz: Spektakularne płynne oraz sztyftowe glitery i pigmenty rozświetlające. Kluczowy element makijażu Aegyo Sal, nadający spojrzeniu świeżość i trójwymiarowy błysk. 42,99 zł

Power Proof Pen Liner & CG Perfect Lash Cara: Duet do zadań specjalnych. Ultraprecyzyjny, wodoodporny eyeliner w pisaku oraz tusz perfekcyjnie podkręcający i wydłużający rzęsy bez efektu kruszenia i rozmywania się. Power Proof Pen Liner: 39,99 zł CG Perfect Lash Cara: 44,99 zł

3. Makijaż Twarzy

Thin Layer Clear Cushion & Thin Layer Veiled Cushion: Nowoczesne podkłady w poduszce (cushion), oferujące ultralekkie, wręcz niewyczuwalne krycie. Wersja Clear zapewnia świetliste, naturalne wykończenie, podczas gdy Veiled działa jak satynowy, wygładzający woal. 99,99 zł

Egg Blur Powder: Drobno zmielony puder sypki, który optycznie wymazuje pory i nierówności, dając efekt gładkiej skóry (tzw. "egg-skin finish") i długotrwały mat. 49,99 zł

Dewy Whip Cheek and Beam: Hybrydowe róże i rozświetlacze o plastycznej, kremowo-żelowej konsystencji, które wtapiają się w cerę, nie naruszając podkładu. 54,99 zł

Up and Down Triple Contouring: Trójkolorowa paleta do konturowania o neutralnych, chłodnych tonach, stworzona do naturalnego rzeźbienia rysów twarzy bez plam. 64,99 zł

Autor: Black Rouge,/ Materiały prasowe

Autor: Black Rouge,/ Materiały prasowe

Autor: Black Rouge,/ Materiały prasowe

Autor: Black Rouge,/ Materiały prasowe