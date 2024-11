Black Weeks z największymi promocjami w historii Empiku

Jak wynika z badania SW Research na zlecenie Empiku, aż ¾ Polaków poluje na gwiazdkowe prezenty już w listopadzie, licząc na atrakcyjne promocje na Black Weeks*. Ten trend umacnia się od kilku lat, a dane sprzedażowe sieci wskazują, że czarnopiątkowe wyprzedaże nie są już wyłącznie okazją do spontanicznych zakupów. Większość Polaków wraz ze startem promocji rozpoczyna na poważnie przygotowania do Świąt i świadomie korzysta z Black Weeks, aby zdobyć wymarzone upominki dla siebie i bliskich w okazyjnych cenach.

Empik przygotował tysiące ofert ze wszystkich kategorii, które będą sukcesywnie odsłaniane w ramach trwającej niemal trzy tygodnie akcji. Od 13 listopada do 1 grudnia na klientów codziennie czekają nowe okazje i choinkowe inspiracje – poczynając od książek i muzyki, poprzez dekoracje do domu, kosmetyki, produkty do pielęgnacji i perfumy, elektronikę, sprzęt AGD, aż po artykuły sportowe. Tegoroczne Black Weeks to największy festiwal okazji w historii Empiku z najszerszą ofertą promocji i produktów w atrakcyjnych cenach.Na przykład w wybranych salonach, na Empik.com i w aplikacji będzie można kupić zestaw Instax-FUJIFILM Mini 12 z wkładami (20 szt.) w cenie 376 zł (18.11-25.11) oraz konsolę Playstation 5 Slim Digital za 1799 zł (18.11-15.12). Jednak to dopiero początek.

Black Weeks w salonach Empik

Klienci odwiedzający sklepy stacjonarne mogą liczyć na zniżki na produkty w swoich ulubionych kategoriach. Promocje obejmują m.in. książki, muzykę, gry planszowe, zabawki i kolekcje świąteczne Empiku. W ostatnich tygodniach listopada warto skorzystać ze specjalnych ofert przygotowanych z myślą o prezentach mikołajkowych.Na przykład do 30 listopada obowiązuje rabat -40% na wybrane zestawy LEGO, w tym Lecznica dla zwierząt gospodarskich LEGO Friends, Astronauta LEGO Creators czy Zabawy na świeżym powietrzu Bunnie z serii LEGO Animal Crossing. Natomiast od 25 listopada do 1 grudnia będzie obowiązywać zniżka 25% dla użytkowników Empik Premium (20% dla użytkowników Empik Premium Free) na wybrane gry planszowe i karciane przy zakupach za min. 99 zł. Promocją będą objęte m.in. Scrabble Original, Dixit czy La Cucaracha. Ponadto kultowe Pictionary Air 2 będzie dostępne w cenie 49,99 zł.

Czytelnicy w różnych okresach będą mogli skorzystać z rabatów na książki sięgających nawet -50% oraz z oferty „3 za 2” i „3 + 1” (zgodnie z harmonogramem poniżej).

Black Weeks na Empik.com i w aplikacji

Online obowiązują zniżki na produkty ze wszystkich kategorii, dochodzące nawet do -50%. Internautów, którzy chcą upolować elektronikę na prezenty, ucieszy na przykład promocyjna cena głośnika Marshall Emberton II – 469 zł czy konsoli Xbox Series S – 1079 zł. Nie lada okazja czeka również w kategorii Sport – jasnoszara Hulajnoga elektryczna, Motus Scooty 10 Lite, 20 km/h za pół ceny – 1049 zł.

Nie zabraknie też okazji wśród sprzętu AGD. Na przykład frytkownica beztłuszczowa Russell Hobbs Essentials dostępna będzie za 159 zł, szczoteczka magnetyczna ORAL-B iO3 – za 279,99 zł, suszarko-lokówka obrotowa BABYLISS Hydro Fusion – za 169 zł.Podczas Black Weeks można skorzystać również z promocji cenowych na produkty do wyposażenia domu, m.in. na zestaw patelni Gerlach Smart Steel za 179 zł oraz dzbanek z filtrem Brita Marella MAXTRA PRO Pure Performance za 99,99 zł.

A co ze świątecznym rozpieszczaniem samego siebie? Na Empik.com na setki perfum oraz kosmetyków do makijażu i pielęgnacji obowiązują ceny niższe o 30%. Wśród produktów objętych rabatem są się np. wody toaletowe Calvin Klein IN2U Her 150 ml (89 zł) i Moschino I Love Love 100 ml (125 zł) oraz zestaw kosmetyków Hydrate + Glow od Clinique (129 zł).Pełnią blackweekowych okazji można cieszyć się dzięki Empik Premium, które zapewnia m.in. dodatkowe wyższe rabaty oraz darmową dostawę – czyli jeszcze większe oszczędności. Osoby, które nie korzystały dotąd z usługi, mogą ją teraz wykupić na rok w promocyjnej cenie 29,99 zł.

Wszystkie informacje o akcji Black Weeks w Empiku: Empik.com/black-friday

WYBRANE OFERTY NA BLACK WEEKS W EMPIKU – W SALONACH, ONLINE I W APLIKACJI

KSIĄŻKAW salonach:

13-26.11: -30% na wybrane książki z kategorii Kuchnia i diety Historia

14-16.11 oraz 21-23.11: 3+1 na książki (z wyłączeniem mangi i literatury obcojęzycznej)

18-24.11: -50% na drugą książkę z kategorii Kryminał/sensacja/thriller, Literatura obyczajowa oraz Fantastyka/horror

25.11-1.12: oferta „3 za 2” na kategorię Książka (z wyłączeniem mangi i literatury obcojęzycznej)

Na Empik.com i w aplikacji:

18.11-2.12: „2 książki za 30, 40, 50 lub 60 zł” z wybranej oferty

MUZYKA

W salonach:

13-26.11: -40% na drugą, tańszą płytę z kategorii Rap i hip-hop za okazaniem aplikacji Empik

25.11-30.11: oferta „3 za 2” na płyty CD

Na Empik.com i w aplikacji:

18-24.11: 3+1 na płyty CD – przy zakupie czterech płyt, najtańsza gratis

25.11-1.12: 3+1 na winyle – przy zakupie czterech winyli, najtańszy gratis

ELEKTRONIKA

Na Empik.com i w aplikacji:

13.11-01.12: Laptopy, Tablety, PC, Drukarki, sprzęt fotograficzny i akcesoria w supercenach

13.11-17.11: do -15% na Słuchawki, głośniki i telewizory

13.11-01.12: do -50% na gaming (gry, konsole, akcesoria)

18.11-17.12: -50% na wybrane produkty z kategorii małe AGD

ZABAWKI I GRY

W salonach:

13-24.11: -40% na drugą zabawkę (z wyłączeniem LEGO, kart i gier)

13-30.11: do -40% na wybrane zestawy LEGO

13.11-2.12: -50% na drugą figurkę Funko

25.11-1.12: -25% dla użytkowników Empik Premium i -20% dla użytkowników Empik Premium Free na karty i gry przy zakupie za min. 99 zł

Na Empik.com i w aplikacji:

18.11-1.12: Gry i puzzle, LEGO, zabawki i pluszaki w supercenach

DOM I OGRÓD

Na Empik.com:

13.11-03.12: do -20% na produkty z kategorii: kuchnia, meble, dekoracje, tekstylia, oświetlenie

13.11-03.12: smarthome w supercenach – np. smartcamery, inteligentne głowice termostatyczne

13.11-03.12: do -40% na krzesła Entelo

SPORT

Na Empik.com i w aplikacji:

13.11-1.12: do -30% na produkty z kategorii Sport

ZDROWE I URODA

Na Empik.com i w aplikacji:

13.11-02.12: -30% na wybrane produkty z kategorii Perfumy, Makijaż oraz Pielęgnacja twarzy, ciała i włosów

13.11-02.12: -15% na zestawy prezentowe oraz kalendarze adwentowe

13.11-02.12: rabat 10 zł przy zakupie kosmetyków do makijażu i pielęgnacji za min. 150 zł

INNE

W salonach:

13-24.11: -30% na drugi produkt marki Senses Story

13-30.11: do -40% na wybrane artykuły kreatywne

13.11-08.12: kalendarz adwentowy Teddy Lindt w cenie promocyjnej 39,99 zł

Na Empik.com i w aplikacji: