Bling, bling. Niech się mieni. Jak dobrać rozświetlacz do swoich potrzeb?

Tradycyjnie rozświetlacz aplikujemy na nos, kości policzkowe, obszar pod łukiem brwiowym, brodę, łuk kupidyna ponad ustami oraz delikatnie na czoło. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rozświetlaczy - w płynie, z drobinkami, satynowe, holograficzne oraz takie, które na skórze tworzą mieniącą się taflę.

Rozświetlacz z grubo zmielonymi drobinkami może podkreślać niedoskonałości cery, dlatego też osobom ze skóra dojrzałą i zmagającym się z niedoskonałościami poleca się kosmetyki o jednolitej konsystencji.

Armani Beauty: luminous silk acqua highlighter

Płynny rozświetlacz luminous silk acqua highlighter to najnowszy kosmetyk w kultowej gamie Armani beauty - luminous silk, który wnosi nowy poziom blasku do makijażu. Dodatkowo jego formuła wychodzi poza myślenie o kolorówce wyłącznie w kontekście make-upu. Rozświetlacz nie tylko daje piękny efekt trójwymiarowego, perłowego blasku, ale do tego pielęgnuje skórę. Odpowiadają za to 3 składniki (niacynamid, kofeina i gliceryna).

Armani

Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter

Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter z technologią light flex dla rozświetlonych, zdefiniowanych rysów twarzy. Łącząc bogaty pigment prasowanego pudru z przylegającą do skóry satynową konsystencją płynnego rozświetlacza, rozświetlacz Charlotte's Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter tworzy wielowymiarowy blask, który wychwytuje światło pod każdym kątem.

Charlotte Tilbury

Lancôme Teint Idole Ultra Wear C.E. Skin Transforming Highlighter

Postaw na innowację w dziedzinie makijażu twarzy – odżywiaj swoją skórę i ciesz się efektem aż do 24 godzin nieskazitelnego blasku! To możliwe z formułą od Lancôme, która łączy mikroperełki łapiące światło z pielęgnującymi składnikami aktywnymi. Teint Idole Ultra Wear C.E. Skin Transforming Highlighter to wygodny w aplikacji rozświetlacz w kompakcie, z którym z łatwością dodasz swojej skórze glow. Doskonale stapia się ze skórą, a jednocześnie zapewnia możliwość budowania krycia i stopniowania intensywności. Zachwyci Cię też oddychającą konsystencją. Ten rozświetlacz do twarzy został opracowany we współpracy z Lisą Eldridge, znaną ekspertką z dziedziny makijażu, by zapewnić świetlisty efekt wszystkim rodzajom skóry.

LANCÔME

SEPHORA COLLECTION BRONZER SHIMMER - Opalizujący puder brązujący

Puder słoneczny Sephora Collection ma hybrydową, jedwabiście kremową konsystencję wzbogaconą o subtelne cząsteczki perłowo-złote, która niesamowicie łatwo wnika w skórę, tworząc naturalny i zawsze udany efekt bez śladów. Jest lekki i delikatny. Nie zostawia efektu pudru. Jest przyjemny w noszeniu przez cały dzień i odporny na ciepło oraz wilgoć

Sephora

PIXI Rozświetlacz On-the-Glow SUPERGLOW

Nawilżający rozświetlacz w sztyfcie to doskonały sposób na łatwe uzyskanie słynnego GLOW Pixi. Pigmenty 3D zostały zaprojektowane tak, aby wydobyć naturalny blask wszystkich rodzajów skóry. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na subtelnym rozświetleniu, czy na odważnym połysku, wielofunkcyjne odcienie przypadną do gustu każdemu miłośnikowi lśniącego makijażu.

PIXI