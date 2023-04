Blisko 10 tysięcy odwiedzających na SEPHORA TREND REPORT wiosna 2023!

Sephora Trend Report to kultowe wydarzenie, doskonale znane tym, którzy śledzą nowości i trendy. Po 3 latach, powróciło do Westfield Arkadia, by na nowo zachwycać multisensorycznymi strefami, indywidualnymi konsultacjami z ekspertami Sephora i partnerskich marek.

Trendy w makijażu wiosna 2023

- Tej wiosny trendy dają możliwość podkreślenia indywidualnego stylu każdej kobiecie, podstawa tkwi w zadbanej, dobrze zdiagnozowanej i chronionej przed fotostarzeniem cerze. Im troskliwiej zajmiemy się jej potrzebami, tym łatwiej i przyjemniej będziemy mogli eksperymentować z wiosennymi trendami makijażowymi. Podczas Sephora Trend Report zaproponowaliśmy 3 wiodące makijaże, które wykreował zespół ekspertów Sephora: Juicy Lips, stawiający w centrum uwagi piękne, nasycone soczystym kolorem usta, Underpainting, którego kwintesencją jest efekt delikatnie wymodelowanej i rozświetlonej blaskiem cery oraz 90s Revised czyli makijaż oczu w na nowo zinterpretowanej, zmysłowej odsłonie smokey eye w stylu z lat 90tych.– mówi Sergiusz Osmański, Dyrektor Artystyczny i PR Sephora Polska.

Trzy looki makijażowe w trendach sezonu zaprezentowały ekspertki – makijażystki Sephora: Jula Więckiewicz-Wolak oraz Kinga Guzdaj. Każdy z trendów przetestować można było na sobie przez wszystkie 3 dni wydarzenia w strefie Makeup Lab Sephora Collection, oddając się z ręce zespołu makijażystek sieci perfumerii Sephora.

Multisensoryczne strefy tematyczne

Tuż obok strefy makijażu odkryć można było 3 przestrzenie, wykreowane we współpracy m.in. z markami: Drunk Elephant, Supergoop!, Fresh, Moroccanoil, Bumble and Bumble.

W strefie Skincare Lab podczas spotkania z ekspertem ds. pielęgnacji, skorzystać można było w usługi profesjonalnej diagnostyki skóry - SKIN DIAGNOSIS, która wiosną zadebiutowała w 43 perfumeriach Sephora w całej Polsce, i ułożyć spersonalizowany program pielęgnacyjny. Równie naukowe podejście do poznania potrzeb skóry, czekało na odwiedzających w strefie Hair Lab, w której wykonywano badanie kondycji skóry głowy profesjonalnym urządzeniem ASL. W strefie tej każda fanka i fan trendów mogli skorzystać z bezpłatnej stylizacji włosów wykonywanej przez ekspertów fryzjerstwa. Z kolei w strefie Fragrance Lab odkryć można było wraz z ekspertem ds. zapachów swój indywidualny profil zapachowy i dopasować do niego zapach z nowości wiosennego sezonu.

Wyjątkowe masterclass

Trzy dni Sephora Trend Report były też znakomitą okazją do uczestniczenia w bezpłatnych, grupowych masterclass i warsztatach z ekspertami partnerskich marek: Anastasia Beverly Hills, Clinique, FENTY BEAUTY by Rihanna, Hourglass, Lancome, NARS, r.e.m. beauty by Ariana Grande oraz YSL.

Każdego dnia swoje masterclass prowadziły też osobowości ze świata mody i urody, które zgromadziły w Arkadii rzesze swoich fanek i fanów.

Makijażystka gwiazd - Patrycja Dobrzeniecka (@patrycjadobrzeniecka_beauty) podczas swoich pokazów zaprezentowała „Fenty Face” - makijaż w stylu Rihanny pełen „glow effect” oraz „Iconic Nude Look” stawiający w centrum naturalną, zdrową i promienną cerę, które zachwyciły zebraną publiczność

Klaudia Jóźwiak (@klaudia_jozwiak_makeup) podczas sobotniego wystąpienia odkryła tajniki makijażu „Sirens Eyes” z przyciągającą spojrzenia, wyciągającą oczy, wyraźną kreską na górnej powiece. Taki typ makijażu daje efekt supermocnego spojrzenia.

Fanki Izabeli Wojciechowskiej (@fog_in_the_garden) - jednej z najpopularniejszych influencerek beauty młodego pokolenia, zobaczyć mogli jak krok po kroku wykonać „Fairy Makeup”, czyli makijaż „wróżkowy”, będący wizytówką jej stylu. Izabela wykreowała go stosując kolorowe rozświetlacze, błyszczące dodatki oraz towarzyszące stylizacji kwiaty.

dr Alicja Śliwowska znana w social mediach jako @dr_scura, opowiedziała o trendzie „Skincycling”. Jest to znana wśród dermatologów metoda pielęgnacji cery bazująca na trzech kluczowych grupach produktów: kwasach, retinoidach oraz produktach regenerujących i nawilżających. Polega ona na dbaniu o cerę w czterodniowym powtarzanym w kółko cyklu. Dzięki niemu powitamy wiosnę piękną, nawilżoną i zregenerowaną cerą.

O trendach beauty w video marketingu, opowiedziała licznym zgromadzonym Ilona Kliszcz (@ikliszcz). Autentyczność, miękkie światło i naturalne kolory w kreowanych kompozycjach, to elementy jej przepisu na atrakcyjny kontent.

Wyjątkowe, bo dedykowane trendom fashion spotkanie, poprowadziła w piątek oraz niedzielę, stylistka magazynu ELLE - Karolina Limbach.

- Wiodące trendy modowe wiosny 2023 to zdecydowanie styl neo classic, ale też przezroczyste warstwy, a nawet tak zwany bieliźniany look. To czego nie powinno zabraknąć w naszej garderobie, to mój ulubiony retro trend - spodnie cargo, ale też marynarki maxi, spódnice midi, czy nieśmiertelny jeans. Kolory wiosny są tradycyjnie bardzo optymistyczne i żywe. Dominują barwy takie jak róż w odcieniu waty cukrowej, orange, acid green, kobalt, czy też srebro. Powracający trend to również frędzle, giga biżuteria oraz asymetria – podsumowuje Karolina Limbach.