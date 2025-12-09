Błyszczyk w ciemno? Ten trend podbija drogerie!

Kolekcja stworzona z Oliwią Nowicką

Nowa linia Everybody London powstała we współpracy z makijażystką gwiazd Oliwią Nowicką. Składa się z pięciu błyszczyków, z których każdy ma własny charakter. Wszystkie zamknięto w jednakowych, minimalistycznych opakowaniach, więc nie da się rozpoznać koloru po wyglądzie pudełka. Dzięki temu element losowości jest tu naprawdę wyraźny.

Niespodzianka, czyli cały „fun” blind boxa

Idea blind boxa opiera się na radości odkrywania. Otwierasz pudełko jak prezent — bez okazji, ale z podobnymi emocjami. Dodatkową atrakcją jest możliwość trafienia na szczególnie wyjątkowy wariant: kobaltowy błyszczyk, który pojawia się losowo i ma być perełką dla fanów bardziej odważnych akcentów w makijażu. Intensywny, chłodny odcień przyciąga uwagę i daje mocny efekt „wow”.

Skąd inspiracja? Trend a la Labubu

Lip Blind Box nawiązuje do popularnego trendu kolekcjonerskiego znanego z figurek a la Labubu. Mechanizm jest prosty: kupujesz zamknięte opakowanie, nie znając zawartości, a cały urok tkwi w odkrywaniu swojego wariantu dopiero po rozpakowaniu. W świecie beauty działa to podobnie — masz kilka możliwych wersji, opakowania wyglądają tak samo, a element losowania odcienia staje się częścią zabawy.

Makijaż jako doświadczenie, nie rutyna

W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kosmetyk. Blind box ma być bardziej „przeżyciem”: małym rytuałem, który zamienia codzienny makijaż w lekką rozrywkę. To także pomysł, który łatwo dzielić z innymi — porównywać odcienie, wymieniać się nimi czy po prostu razem otwierać pudełka. Everybody London

Gdzie kupić Lip Blind Box?

Kolekcja jest dostępna online na everybodylondon.com oraz stacjonarnie w drogeriach Rossmann. Jeśli lubisz kosmetyki z elementem zaskoczenia i chcesz wprowadzić do makijażu trochę nieprzewidywalności, ten format może być strzałem w dziesiątkę

i Autor: Everybody London/ Materiały prasowe