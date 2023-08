Boski trik na opadające powieki bez skalpela. Darmowy zabieg wykonasz sama w domu. Problem pożegnasz raz na zawsze

To absolutnie zakazany kształt paznokci dla kobiet po 40-tce. Tandetny manicure na jesień 2023. Zamiast eleganckich dłoni, będą palce Baby Jagi. Taki manicure bezlitośnie postarza dłonie

Wiele kobiet dojrzałych zmaga się z problemem opadających powiek. Dla jednych to naturalny proces, dla innych powód do ogromnych kompleksów. Opadające z wiekiem powieki nadają twarzy smutny, zmęczony wygląd i tym samym dodają lat. Istnieje kilka sposobów, które pozbyć się tej przypadłości. Jedne wiążą się z koniecznością poddania się zabiegom medycyny estetycznej, inne - mniej inwazyjne. W mediach społecznościowych pojawił się wyjątkowy i darmowy trik, który pomoże uelastycznić skórę wokół oczu i tym samym unieść powiekę. Alina Korytkowska, która na Instagramie prowadzi profil @natural.facelifting pokazała masaż na opadające powieki. Jak go wykonać prawidłowo, aby uzyskać oszałamiający efekt?

Jak wykonać masaż na opadające powieki?

Taki masaż warto robić 2-3 razy w tygodniu. Najlepiej jest obserwować reakcję swojej skóry na ten zabieg i dostosować czas jego trwania i częstotliwość wykonywania do indywidualnych potrzeb. Przed zabiegiem koniecznie trzeba dokładnie oczyścić cerę i nałożyć na nią tłusty olejek. Masaż na opadające powieki można wykonać palcami lub przy użyciu specjalnego kamienia. Ten domowy zabieg nie tylko pomoże unieść powieki, ale tez sprawi, że skóra będzie odprężona, rozświetlona i ujędrniona.

