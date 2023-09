Najgorszy kolor włsów dla kobiet po 50-tce. Zapomnij o nim jeśli chcesz wygladać młodo. Te bawry postarzają, uwydatniają zmarszczki i zabierają blask cerze

Zakazany kolor włosów dla kobiet po 50-tce na jesień 2023

Czasami kobiety dojrzałe podczas wizyty u fryzjera decydują się na sprawdzone cięcie i koloryzacje. Wynika to z przyzwyczajenia do dotychczasowego wyglądu. Niestety czasami bywa, że dana fryzura niekoniecznie pasuje do typu urody kobiety, a wręcz jej szkodzi. Dzieje się tak zarówno w przypadku cięć nieodpowiednich do kształtu twarzy, jak i źle dobranego koloru włosów do karnacji. Koloryzacja włosów może całkowicie odmienić twój wygląd - zarówno w dobrą, jak i złą stronę. Dlatego zanim zdecydujesz się na zmianę, warto skonsultować się ze stylistą, który obiektywnie dopasuje fryzurę do typu urody. Niemniej jest jeden kolor włosów, który jest odradzany kobietom po 50-tce. Chodzi o ciemne, chłodne odcienie. Najgorszym i zarazem zakazanym kolorem włosów dla kobiet po 50-tce jest zimny odcień czarnego. Ten kolor z pewności nie będzie dobrze prezentować jesienią 2023.

Dlaczego kobiety po 50-tce nie powinny farbować włosów na chłodne odcienie?

Ciemne i w dodatku chłodne odcienie, takie jak kruczo czarne farby dodają powagi. Co więcej, sprawiają, że cera nabiera ziemistego koloru i w efekcie wygląda na zmęczoną. Zimne odcienie brązu i czerni mocno podkreślają również zmarszczki. Bardziej widoczne stają się także cienie pod oczami. W bardzo ciemnym brązie, a także w czarnych włosach możemy wyglądać nawet kilka lat starzej. Dlatego takie kolory włosów są odradzane kobietom po 50-tce. Jeśli jednak zdecydujesz się na kóryś z nich to najpierw poradź się doświadczonego fryzjera.

