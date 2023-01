Boska sztuczka na równe kreski na oczach w 3 sekundy. Efekt jak po wizycie u makijażystki. To banalne!

Wyjątkowy Pop Up Store. To trzeba zobaczyć

Jak namalować kreskę na oku? Sztuczka z Instagrama to hit

Makijaż oczu to jeden z najważniejszych elementów każdego make-upu. Nawet w codziennym, delikatnym makijażu to właśnie oczy grają pierwsze skrzypce. Jednym ze sposobów na ich podkreślenie są wielobarwne cienie lub eyeliner. Choć korzystanie z tego drugiego wymaga wprawy, ponieważ niezwykle istotne jest, aby kreski na oczach były symetryczne. Dlatego w sieci co jakiś czas pojawiają się sprytne triki, które pomogą każdej kobiecie samodzielnie zrobić równe kreski na oczach eyelinerem lub kredką. Jeśli jesteś zwolenniczką raczej naturalnego makijażu i zależy Ci jedynie na delikatnym podkreśleniu oka, to z pewnością do gustu przypadnie Ci trik, który pojawiła się w mediach społecznościowych. Jak namalować kreskę na powiece? Kobiety pokazały na Instagramie naprawdę genialny sposób na kreski na oczach. Będą równe, a sama czynność nie zajmie Ci więcej niż 3 sekundy. Potrzebujesz miękkiej kredki do oczu w ciemnym kolorze. Cała sztuczka polega na tym, aby na opuszku palca namalować niewielką kropkę kredką, a następnie pociągnąć nim od zewnętrznego kącika oka w kierunku włosów.