Boskie szorty dla kobiet po 40-tce w promocji Lidla za 27 zł. Ten krój przypomina dzieciństwo na polskiej wsi. Wygodny, modny, a koleżanki padną z wrażenia

Szorty to dla wielu kobiet jeden z trudniejszych elementów garderob. Dojrzałe panie często obawiają się, że "w ich wieku" nie wypada nosić krótkich spodenek. To błąd, dobrze dobrane szorty są wygodne i rewelacyjnie sprawdzają się w letnich stylizacjach. Kobiety po 40-tce powinny stawiać na eleganckie modele z nieco szerszymi nogawkami. W ten sposób optycznie wyszczuplają nogi i podkreślają kobiecą sylwetkę. Takie szorty znajdziesz w najnowszej promocji online Lidla. Szorty damskie Esmara kosztują obecnie jedyne 26,99 zł. To wyjątkowy model z nieco wyższym stanem i gumką w pasie. Szorty damskie z promocji Lidla wykonane są w 100 proc. z wiskozy, dzięki czemu skóra się w nich nie poci i idealnie sprawdzą się ona podczas upałów. Kwiatowy print kojarzy się z polską wsią i wakacyjnymi wspomnieniami. Takie szorty z powodzeniem możesz zestawić z ulubioną koszulką lub w bardziej eleganckim zestawieniu, z marynarką lub przewiewną koszulą. Dzięki luźniejszym nogawką nie krępują one ruchów i podkreślają mankamentów nóg.

