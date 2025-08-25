Botaniczna odpowiedź na suche włosy

Choć lato kojarzy się z beztroską, dla włosów to często czas osłabienia i utraty naturalnej równowagi. Promieniowanie UV narusza strukturę białkową włosa, uszkadzając wiązania i aminokwasy, z których jest zbudowany. To sprawia, że pasma tracą sprężystość, stają się łamliwe i matowe. Wysoka temperatura przyspiesza parowanie wody z ich wnętrza, co prowadzi do przesuszenia i szorstkości. Do tego dochodzą kąpiele w morzu i basenie, które naruszają naturalną warstwę ochronną włosów, czyniąc je jeszcze bardziej podatnymi na zniszczenia.

Z myślą o suchych, szorstkich i puszących się włosach powstała linia kosmetyków Nutrition od YVES ROCHER, która bazuje na wyjątkowym, roślinnym składniku – organicznym oleju z lnianki, pochodzącym wprost z serca Bretanii. Ma on udowodnione właściwości odżywcze i wysoką zawartość kwasu oleinowego. Bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, pomaga uzupełnić warstwę lipidową włókna włosa i natychmiast przywraca pasmom miękkość, blask i długotrwałe nawilżenie. Przyjemne w użyciu kremowe formuły sprawiają, że codzienna pielęgnacja zmienia się w prawdziwie relaksujący rytuał. Te kosmetyki idealnie wpisują się w potrzeby wymagających włosów!

W linii Nutrition znajdziemy dwa produkty do mycia włosów. Pierwszym z nich jest odżywczy szampon z olejkiem z lnianki (43,90 zł/300 ml). Ma jedwabistą, kremowo-perłową konsystencję, dzięki czemu jego każde użycie to czysta przyjemność. Formuła szamponu nie zawiera siarczanów i silikonów, dzięki czemu delikatnie oczyszcza i odżywia włosy. Po pierwszym użyciu przywraca im utraconą elastyczność i blask. Dla wyjątkowo suchych pasm, w tym także kręconych i falowanych, powstał odżywczy szampon w kremie z olejkiem z lnianki (49,90 zł/250 ml). Podobnie jak jego klasyczny odpowiednik nie zawiera siarczanów i silikonów. Ma jednak wzbogaconą formułę, która zawiera trzykrotnie wyższe stężenie składników pielęgnacyjnych w porównaniu do odżywczego szamponu z olejem z lnianki. Dzięki ultra-kremowej konsystencji po chwili zamienia się w jedwabistą pianę i otula każdy włos. Już po pierwszym użyciu włosy są bardziej lśniące i łatwiejsze do ujarzmienia. Linię Nutrition uzupełnia intensywnie odżywiająca maska z olejkiem z lnianki (43,90 zł/200 ml). To absolutny must-have dla zniszczonych, mocno przesuszonych włosów. Kosmetyk jest 17 razy bardziej wzbogacony w kwas oleinowy w porównaniu do odżywczego szamponu w kremie. Jedwabista, topniejąca konsystencja maski głęboko odżywia nawet najbardziej suche włosy. W efekcie są łatwiejsze do rozczesania, bardziej elastyczne, lśniące i idealnie wygładzone. Nigdy więcej „bad hair days”!

i Autor: YVES ROCHER/ Materiały prasowe