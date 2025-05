Buty Grisport – 9 technologii, patentów i smart rozwiązań dla wygody i bezpieczeństwa!

Grisport to synonim niezawodności, innowacji i komfortu. Od lat specjalizuje się w produkcji obuwia trekkingowego, które łączy nowoczesne technologie z trwałością, wygodą, a także aktualnymi trendami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dbałości o każdy detal, marka zbudowała ekspercką pozycję w segmencie ‘outdoor’. A oto 9 technologicznych powodów, dla których warto wybrać Grisport.

Gri-Air, czyli materiały maksymalnie oddychające

W butach Grisport wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt ze stopą: od wkładki z aktywnym węglem i trzykierunkowej membrany, poprzez porowatą wyściółkę, krzyżowe wzmocnienia gumowe i wszystkie materiały tekstylne cholewki, zapewniają maksymalny przewiew.

Vibram®, czyli podeszwa naprawdę wytrzymała

Obuwie Grisport wyróżnia podeszwa Vibram®, która dzięki zastosowaniu opatentowanej mieszanki gumowej, cechuje się wyjątkową amortyzacją, jest odporna na ścieranie oraz posiada właściwości antypoślizgowe, za sprawą powierzchni o zwiększonej przyczepności.

Sympatex, czyli membrana zawsze wodoodporna

Membrana, umieszczona w butach Grisport pomiędzy materiałem cholewki a wyściółką, gwarantuje wysoką ochronę przed deszczem i śniegiem oraz - dzięki mikroporom - odprowadza nadmiar wilgoci, więc stopy pozostają suche.

Gritex, czyli opatentowana membrana oddychająca

Buty Grisport wyróżnia także opatentowana membrana Gritex, która odpowiada za odporność na wilgoć i chłód. Jest przy tym materiałem oddychającym i zapewniającym właściwą cyrkulację powietrza wewnątrz buta.

Spo-Tex, czyli membrana na deszcz i śnieg

Membrana Spo-Tex jest oryginalnym produktem firmy Grisport i gwarantuje wysoką ochronę przed deszczem i śniegiem. Ponadto, za sprawą mikroporów, odprowadza nadmiar wilgoci, dzięki czemu stopy są suche.

Cordura, czyli opatentowana, odporna tkanina

Ta stosowana w butach Grisport opatentowana tkanina jest niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne i odporna na warunki atmosferyczne. Wykonana z materiałów syntetycznych, jest pokryta dodatkowo warstwą teflonu dla zwiększenia wodoodporności i ochrony przed zabrudzeniami.

Support System, czyli system usztywniający kostkę

Ten specjalnie zaprojektowany system usztywniający kostkę w każdej fazie ruchu, znacząco poprawia komfort i ochronę przed skręceniem. Stabilizuje, zwiększa elastyczność i dopasowanie buta do stopy.

R-System, czyli wkładka idealnie wyprofilowana

Wykorzystywana przez Grisport dodatkowa, specjalnie wyprofilowana wkładka utwardzonego nylonu, wzmacnia strukturę podeszwy oraz zwiększa stabilność stopy.

Technologia „memory foam”, czyli pianka z pamięcią kształtu

Wkładki z memory foam zapewniają wysoki komfort noszenia, ponieważ równomiernie rozkładają ciężar ciała, zmniejszając nacisk na stawy i stopy. Dodatkowo pianka amortyzuje wstrząsy, a dzięki swojej zdolności do powrotu do pierwotnego kształtu, wkładki z memory foam oferują długotrwałe wsparcie i wygodę.

Mini przegląd kolekcji wiosna-lato 2025

Grisport 15205N22G to klasyczne męskie buty trekkingowe o wysokiej cholewce, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu, ochrony i doskonałej przyczepności podczas wędrówek w różnych warunkach pogodowych. Mają cholewkę z hydrofobowej skóry naturalnej z dodatkami syntetycznymi, co gwarantuje trwałość i odporność na wilgoć, a także membranę Gritex i podeszwę Vibram®. Natomiast Grisport 14527S2G to buty trekkingowe unisex o niskim profilu, o doskonałej amortyzacji, zwiększającej komfort podczas chodzenia. Mają membranę Gritex i wodoodporną cholewkę. W rozmiarach męskich i damskich dostępny jest także model Grisport 15411V1. To czarno-szare buty trekkingowe z żółtymi akcentami z cholewką o średniej wysokości, wykonaną z wysokiej jakości skóry nubukowej, co zapewnia trwałość i odporność na wilgoć. Wyposażone są w wodoodporną i oddychającą membranę, która utrzymuje stopy suche i mają podeszwę Vibram®. To idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego obuwia, które łączy w sobie komfort, trwałość i wsparcie na każdym etapie wędrówki. W membranę Spo-Tex, a także podeszwę Vibram® jest wyposażony model Grisport 14705A39TN. Ma lekką, a przy tym wytrzymałą konstrukcję i czarny, klasyczny kolor. Kolejną propozycją typu unisex jest model Grisport 13364SV91G. To niskie buty trekkingowe, które łączą w sobie komfort, trwałość i funkcjonalność. Mają oddychającą membranę Gritex, a tkanina Cordura zapewnia odporność na wodę i zabrudzenia. Ten model gwarantuje doskonałą przyczepność na różnych nawierzchniach, stabilność i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

i Autor: materiały prasowe Grisport

i Autor: materiały prasowe Grisport