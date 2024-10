Bvlgari w Warszawie: uroczysta noc pełna elegancji i włoskiego rzemiosła

KLOO – nowa polska marka skincare Kosmetyki zaprojektowane tak, by dać nam więcej czasu na pielęgnowanie tego, co ważne

Podczas uroczystego otwarcia goście zostali powitani przez przedstawicieli marki, którzy podkreślili znaczenie otwarcia pierwszego butiku w Polsce. Była to wyjątkowa okazja do celebrowania dziedzictwa Bvlgari, które czerpie z rzymskiego kunsztu i włoskiej tradycji.Butik, który zajmuje imponującą przestrzeń o powierzchni 133 m², to prawdziwa perełka architektoniczna, odzwierciedlająca rzymską elegancję i włoski styl życia. Jego fasada, ozdobiona dużymi przeszklonymi witrynami, przyciąga uwagę przechodniów, oferując widokna wnętrze wypełnione wyjątkowymi kolekcjami biżuterii, zegarków i akcesoriów. Goście mogli podziwiać również dekoracje inspirowane rzymskimi zachodami słońca – pełne złoto-pomarańczowych tonów, które od lat są symbolem piękna w twórczości Bvlgari.

Nie zabrakło również artystycznych nawiązań do kolekcji marki. W centrum salonu zawisł spektakularny żyrandol Venini, wykonany ręcznie ze szkła Murano, inspirowany kultową kolekcją Serpenti, symbolizującą transformację i ciągłą ewolucję. To miejsce stało sięidealnym tłem do prezentacji najbardziej ekskluzywnych produktów Bvlgari. Wśród nich wyróżnia się kolekcja Serpenti, będąca symbolem transformacji i ciągłej ewolucji. Od pierwszych modeli Tubogas z 1948 roku, po nowoczesne, minimalistyczne wersje SerpentiViper, ta kolekcja nieustannie redefiniuje pojęcie luksusu. Kolekcja B.zero1, stworzona w 1999 roku, wyraża ideę nowego początku. Litera „B” symbolizuje Bvlgari, „zero” odnosi się do nowego tysiąclecia, a „1” – do nieskończonych możliwości, jakie niesie przyszłość. ADivas’ Dream to hołd dla rzymskiej historii, inspirowany mozaikami z term Karakalli. Kolekcja łączy w sobie antyczne motywy z nowoczesną elegancją, tworząc biżuterię o unikalnym charakterze.

Uroczyste otwarcie przyciągnęło uwagę nie tylko świata mody, ale i miłośników sztuki zegarmistrzowskiej. W butikach Bvlgari dostępne są wyjątkowe modele zegarków, w tym innowacyjna kolekcja Octo Finissimo, która redefiniuje współczesne zasady zegarmistrzostwa. W głębi salonu znajduje się prywatna przestrzeń, gdzie goście mieli możliwość zapoznania się z najbardziej ekskluzywnymi kolekcjami Bvlgari

Wieczór upłynął w eleganckiej atmosferze, przy dźwiękach muzyki, która tworzyła idealne tło dla rozmów o sztuce, luksusie i nowoczesnym designie. Przestrzeń butiku, wypełniona nie tylko biżuterią, ale także sztuką – na ścianach pojawiły się prace Andy’ego Warhola – stała się wczorajszego wieczoru, miejscem spotkania różnych światów: mody, sztuki i rzemiosła. Jak powiedział niegdyś sam Warhol: „Wizyta w sklepie Bvlgari jest jak obcowanie z najlepszą wystawą sztuki współczesnej” – słowa te nabrały nowego znaczenia wwarszawskim butiku.

Dla gości była to niepowtarzalna okazja do zanurzenia się w świecie luksusu, włoskiego rzemiosła i ponadczasowej elegancji, który od lat definiuje Bvlgari. Otwarcie pierwszego butiku w Warszawie to ważny krok w ekspansji marki na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, a także doskonała okazja do zaprezentowania polskim klientom unikatowych propozycji, które łączą tradycję z nowoczesnym designem.

i Autor: materiał prasowy Bvlgari

