Celebracja uroczystości. Bytom prezentuje kampanię okolicznościową na sezon wiosna-lato 2026

Fasony i materiały stworzone z myślą o uroczystościach

Kolekcja wiosna-lato 2026 bazuje na materiałach premium: wełnie, lnie i włoskich tkaninach renomowanych producentów, w tym Vitale Barberis Canonico, najstarszej manufaktury tkaninowej na świecie, czy Marzotto. Stonowana paleta głębokich, eleganckich barw obejmuje intensywne brązy, granatowe tonacje, jasne szarości i naturalne beże, zgodnie z ponadczasowym kanonem męskiego stylu.

Wśród kluczowych propozycji wyróżniają się między innymi trzy fasony marynarek. Turyn dostępny jest zarówno w wełnie, jak i lnie, dwurzędowa Toledo powstała z tkanin Cerutti oraz innych renomowanych wytwórni, a klasyczna Bari - między innymi z brytyjskiej wełny Alfred Brown - dopełnia ofertę dla tych, którzy cenią klasyczne kroje. Kolekcję uzupełniają koszule w modelach Roma, Windsor i Braga, różniące się fakturą, krojami kołnierzyków i detalami wykończenia, a także akcesoria: poszetki, krawaty, paski i skórzane dodatki.

Dla tych, którzy szukają rozwiązania skrojonego pod własne potrzeby, marka proponuje usługę szycia na miarę - zarówno tworzenie garnituru od podstaw, jak i dostosowanie wybranych modeli z kolekcji do indywidualnych preferencji. Usługa dostępna jest w wybranych salonach stacjonarnych marki.

Pałac Bielińskich jako tło dla kampanii okolicznościowej

Projekt Celebracja uroczystości stanowi kolejny rozdział w wizualnej narracji marki, która konsekwentnie sięga po przestrzenie korespondujące nie tylko z jej estetyką, ale i z obszarem kultury i sztuki. Sesja zdjęciowa uzupełniająca główną kampanię na sezon wiosna-lato 2026 powstała w obiektywie Marty Wojtal na tle zabytkowej fasady Pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim. Wzniesiona w XVII wieku rezydencja, będąca dziś oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie, to jedna z najbardziej niezwykłych budowli barokowych w Polsce - przez stulecia gościła królów, arystokrację i artystów, a jej historia splatała się z najważniejszymi momentami polskiego dziedzictwa kulturowego.

Przed obiektywem stanęli Kamil Nożyński i Aleksander Lange. Ich obecność w kampanii podkreśla to, co marka rozumie przez współczesną elegancję - świadomą, dojrzałą i głęboko indywidualną. Za prezentowanymi stylizacjami stoi osiemdziesiąt lat krawiectwa, które niezmiennie towarzyszy mężczyznom w chwilach celebracji.

i Autor: Bytom/ Materiały prasowe

i Autor: Bytom/ Materiały prasowe