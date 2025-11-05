Celebruj swój indywidualizm! Single Day: początek szaleństwa zakupów w Sephorze

Początkowo Single Day, znany również jako Dzień Singla, miał być nieformalnym świętem obchodzonym przez chińskich studentów jako przeciwwaga dla walentynek. Data 11.11 została wybrana ze względu na obecność czterech cyfr "1", symbolizujących osoby samotne. Z biegiem czasu to kameralne spotkanie przerodziło się w ogromne wydarzenie kulturowe i komercyjne, stając się jednym z największych dni zakupowych na świecie.

Znaczenie Single Day wykracza daleko poza bycie "anty walentynkami". Dla wielu singli jest to okazja do celebrowania swojej niezależności i samotności z wyboru. To dzień, w którym mogą sprawić sobie przyjemność bez okazji, nagrodzić się za swoje osiągnięcia i po prostu dobrze się bawić we własnym towarzystwie lub z gronem przyjaciół o podobnym statusie.

Jednak z komercyjnego punktu widzenia, Single Day urósł do rangi prawdziwego giganta handlu elektronicznego. Wiele sklepów internetowych i stacjonarnych dostrzegło potencjał tego dnia i zaczęło oferować specjalne promocje i rabaty, przyciągając nie tylko singli, ale wszystkich łowców okazji. Co ciekawe, wiele z tych promocji traktowanych jest jako początek sezonu wyprzedaży przed Black Friday, który przypada kilka tygodni później. Klienci mają więc szansę upolować atrakcyjne oferty już na początku listopada.

Również popularne sieci drogerii i perfumerii włączają się w obchody Single Day. Przykładem jest Sephora, która przygotowuje specjalną ofertę na 11 listopada. Jak informuje sama marka: "11.11 to Dzień Singla - okazja, by świętować tylko jedno: Ciebie! Z okazji Dnia Singla 2025 przygotowaliśmy wyjątkową promocję: do -30% na 75 marek przy zakupach za min. 139 zł z kodem SD2025." To doskonała okazja, aby sprawić sobie wymarzony kosmetyk lub perfumy w atrakcyjnej cenie i uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób.

Co kupisz taniej w promocji Sephory?

GLOW RECIPE Best of Glow Hues – Zestaw z serum koloryzującym do twarzy, policzków i ust

Szybko i łatwo dodaj odrobinę blasku do swojej codziennej rutyny dzięki trzem odcieniom Glow Hues! Zestaw zawiera: jedną miniaturkę Hue Drops, jeden pełnowymiarowy Dewy Flush Berry i jeden sztyft do ust Watermelon Glow Glass Balm w formacie deluxe. Ten zestaw nie tylko zapewnia lekki, stopniowany kolor, ale także stanowi część Twojej codziennej pielęgnacji skóry, odżywiając ją, nawilżając i podkreślając jej naturalny blask!

TARTE sweet indulgences maracuja juicy lip vault set - Zestaw do makijażu

Podaruj sobie nieodparty zestaw: Sweet Indulgences Maracuja Juicy Lip Vault od tarte. 5 smakowitych produktów do ust o zapachu deserów dla gładkich, pełnych i pachnących ust. Bow & go™ – zaprezentowany w przezroczystej, wielokrotnego użytku kosmetyczce z zawieszką truskawką.

FENTY BEAUTY Glossy Posse VIII - Zestaw 3 błyszczyków do ust

Twój ulubiony zestaw Gloss Bomb powraca z dwoma zupełnie nowymi odcieniami Gloss Bomb Stackz i ultra-błyszczącym, holograficznym odcieniem brzoskwiniowym. Razem sprawią, że w te święta będziesz lśnić jak nigdy dotąd.

Trio zniewalających błyszczyków w trzech nowych, ultra-rozświetlających odcieniach, którym trudno się oprzeć. Zanurz się w świecie zupełnie nowych odcieni Gloss Bomb Stackz, które pozwalają na stworzenie wyjątkowego połączenia kolorów, i odkryj na nowo kultowy odcień Fenty Glow Fantasy w limitowanej edycji w jego oryginalnej wersji Gloss Bomb.