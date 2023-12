Cera pełna blasku na sylwestra!

Jakich kosmetyków używałby Willy Wonka? Z pewnością byłyby one pełne słodyczy

Niezależnie czy tego wieczoru stawiamy na mocny makijaż z akcentem na oko, preferujemy naturalny look, czy chcemy ten moment spędzić w domu z najbliższymi – dobrze dobrana pielęgnacja przyniesie piękny, ale również zdrowy wygląd i odżywienie. Moc superowoców Przygotowania do wyjścia często zaczynamy już wcześniej od długiej kąpieli i nawilżenia ciała, a kiedy już o nie zadbamy, pora zająć się cerą.

Peeling-maska Glow Up! od Alkmie głęboko odżywi oraz zregeneruje skórę. Skład bogaty w witaminę C, składniki zmiękczające oraz ekstrakty z superowoców pozwoli zniwelować oznaki starzenia, pobudzi produkcję kolagenu i delikatnie rozjaśni przebarwienia. Maska poprawia kondycję naskórka i jego nawilżenie, pozostawiając cerę gładką i promienną, pełną energii witalnej. Produkt wystarczy nałożyć na 10-15 minut następnie zmyć ciepłą wodą, a w międzyczasie można się zająć szykowaniem idealnej kreacji.

i Autor: materiały prasowe Alkmie

Kolejnym krokiem będzie nałożenie swojego ulubionego serum. Multiwitaminowy olejek od Alkmie Skin Superfood dostarczy dodatkowej dawki witaminy C, organicznych olejków oraz ekstraktu z superowoców, dzięki czemu odmłodzi i rozświetli skórę. Ponadto ochroni ją przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, wszechstronnie rewitalizując. Odnawia barierę ochronną cery i skutecznie przeciwdziała procesom starzenia. Produkt ma postać bioaktywnego „suchego” olejku o lekkiej, jedwabistej konsystencji, dzięki czemu szybko się wchłania, jest wydajny i nie obciąża skóry.

i Autor: materiały prasowe Alkmie

Odżywcza ochrona

Wiemy już, że produktów z SPF powinno używać się cały rok, ale warto też pamiętać o tym, że sprawdzą się one o każdej porze dnia. Nawet wieczorem nasza skóra narażona jest na szkodliwe promieniowanie. Nie jest ono słoneczne, ale od sztucznego oświetlania, ekranów, monitorów, dlatego dobrze jest stosować ochronę cały dzień. Bestsellerowy produkt od Alkmie Sun Drops SPF30 oprócz maksymalnego zabezpieczenia, silnie nawilży i odżywi skórę. Lekka formuła szybko się wchłania, nie bieli skóry i nie pozostawia na niej lepkiej warstwy, tworząc na niej delikatne satynowe wykończenie. Serum będzie idealnym, ostatnim krokiem przez make-up’em, a wszystkim tym, którzy preferują brak makijażu, da świeży look pełen blasku.

i Autor: materiały prasowe Alkmie

Tak przygotowana cera jest gotowa na każdy, nawet ten najbardziej zaawansowany makijaż. Jeślichcemy zrobić go w stylu „Clean girl make-up”, wystarczy tylko nałożyć krem koloryzujący Your Nude od Alkmie, który pełen jest składników aktywnych. Produkt dostępny w trzech kolorach, dopasowuje się do odcienia skóry, ujednolicając koloryt, dbając przy tym o wysoki poziom nawilżenia. Następnie podkreślić oczy i brwi oraz nadać lekki kontur twarzy. Na koniec warto dodać rozświetlacz, który uwydatni naturalny efekt glow cery i możemy ruszać na celebrację nowego roku!

i Autor: materiały prasowe Alkmie