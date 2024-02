Charlotte Tilbury ogłasza swój pierwszy sponsoring w sporcie. Legendarna marka wesprze Akademię F1

To przełomowe partnerstwo wzmocni pozycję następnego pokolenia młodych kobiet w sportach motorowych i będzie kontynuacją misji Charlotte polegającej na uwolnieniu magii pewności siebie i urzeczywistnieniu marzeń!

Partnerstwo ożywi wspólny cel Charlotte Tilbury i F1® Academy, aby zapewnić każdemu, wszędzie, poczucie największej pewności siebie. Charlotte Tilbury wykorzysta swoją globalną platformę do zaprezentowania niesamowitych kobiet-kierowców F1 Academy, pomagając im w budowaniu kariery oraz rzucając światło na ich osiągnięcia i talent, tak aby szersza publiczność mogła dowiedzieć się o możliwościach, jakie ten niesamowity sport oferuje kobietom. Obecnie 40 proc. fanów F1 to kobiety, co daje łączną oglądalność w sezonie 2022 na poziomie ponad 1,5 miliarda.

Charlotte Tilbury MBE, prezes, prezes, CCO i założycielka Charlotte Tilbury, powiedziała:

„Moją pasją i celem zawsze było wzmacnianie pozycji wszystkich i wszędzie, aby uwolnić magię pewności siebie – wizję podzielają Susie Wolff i F1® Academy. Moja marka została stworzona dla wszystkich i wszędzie, a jako założycielka jestem podekscytowana faktem, że jesteśmy pierwszą marką kosmetyczną, która wspiera tych wpływowych kierowców poprzez naszą współpracę z Akademią F1®. Z dumą stoimy za niesamowitymi młodymi kobietami, które robią furorę w dynamicznym świecie Formuły 1.

„Sporty motorowe cieszą się ogromną popularnością wśród kobiet, a kierowcy Akademii F1® już zwiększają reprezentację i różnorodność w sporcie. Dzięki temu partnerstwu wykorzystamy naszą globalną platformę, aby wykształcić nowe pokolenie nieustraszonych młodych kierowców i otworzyć tradycyjnie zdominowany przez mężczyzn świat sportów motorowych dla jeszcze bardziej utalentowanych młodych kobiet.

„To partnerstwo celebruje siłę, determinację i niezaprzeczalną moc kobiecej doskonałości. Chodzi o zwycięstwo i nastawienie „Odważ się o tym marzyć”! Zawsze powtarzam, że możesz ukształtować swoje przeznaczenie – dlatego uczyniliśmy z tego wzmacniającą mantrę tego partnerstwa – jest to nawet wypisane na samochodzie wyścigowym naszej Akademii F1®!! Przygotujcie się na wyścig w stronę swoich marzeń, kochani, i wyznaczcie sobie przeznaczenie!”

Susie Wolff MBE, dyrektor zarządzająca F1® Academy, powiedziała:

„W F1® Academy chcemy, aby młode kobiety i dziewczęta czuły się pewnie w dążeniu do swoich marzeń bez względu na przeciwności losu. Mamy misję: zmienić dostęp do naszego sportu, uczcić pionierki w naszej branży i zainspirować nowe pokolenie młodych kobiet do kontynuowania kariery w sportach motorowych.

„Współpraca z Charlotte Tilbury, marką, której wartości są tak bardzo zbliżone do naszych, to ogromny przywilej. Chcę podziękować Charlotte za wiarę w naszą misję i umożliwienie nam dotarcia do nowej publiczności składającej się z młodych kobiet i zaprezentowania im możliwości dostępnych w naszym sporcie. Nasze przesłanie dla nich jest proste: odważcie się marzyć.

Znany jako samochód „Charlotte Tilbury prowadzony przez Rodin Motorsport”, jego barwa, kask i kombinezon wyścigowy (wszystkie zaprezentowane dzisiaj) będą opatrzone brandingiem Charlotte Tilbury w charakterystycznych dla marki nocnych karmazynowych i różowozłotych kolorach, ozdobionych kultowymi ustami Charlotte Tilbury Hot Lips ikona i mantra wzmacniająca Charlotte „Makeup Your Destiny!”.

Przez cały sezon 2024 F1® Academy Charlotte Tilbury będzie podnosić świadomość na temat piętnastu inspirujących młodych kierowców F1 Academy, z których wszyscy są w wieku 16–25 lat. Samochodem Charlotte Tilbury poprowadzi Lola Lovinfosse, lat 18, pochodząca z Francji i ścigająca się od 2018 roku.

W roku 2023 uruchomiono Akademię F1®, nowy, ambitny projekt Formuły 1 mający na celu rozwój i przygotowanie kobiet-kierowców do przejścia na wyższy poziom rywalizacji. Kategoria ta ma na celu zapewnienie kierowcom dostępu do większej ilości czasu na torze, wyścigów i testów, a także wsparcie w przygotowaniach technicznych, fizycznych i psychicznych. Zapewni młodym talentom w kategoriach juniorów dostęp do podstawowego poziomu doświadczenia potrzebnego do przejścia do Formuły 3 i dołączenia do Drogi do F1.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

