"Cicha usługa u fryzjera". Nowy trend ze Szwecji zachwycił Polki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-29 8:10

Wybierając do salonu fryzjerskiego liczymy nie tylko na nową fryzurę, która odświeży nasz wygląd, ale dla wielu z nas to chwila relaksu. I nie każda z nas ma wtedy ochotę na pogawędki z fryzjerem. Z myślą o takich klientkach w Szwecji powstała usługa zwana tystbehandling. "Cicha usługa u fryzjera" zwojowała salony fryzjerskie. Na czym polega?

Cicha usługa u fryzjera

i

Autor: Peopleimages/ Shutterstock

"Cicha usługa u fryzjera" cieszy się sporą popularnością w Szwecji. Na czym ona polega?

Chyba każda kobieta potwierdzi, że wybierając się do fryzjera, pragnie uzyskać wymarzony efekt i odświeżyć swój wygląd. Dla wielu pań wizyta w salonie fryzjerskim to przede wszystkim taka chwila dla siebie, czas relaksu i zadbania o swój wygląd. I choć utarło się, że najczęściej siedząc na fotelu fryzjerskim, wdajemy się w pogawędkę ze stylistką, to jednak nie dla każdej klientki taka sytuacji jest komfortowa. I oczywiście fajnie, jeśli fryzjerka w porę się zorientuje. Jednak nie zawsze tak jest. A przecież możemy czuć się skrępowane rozmową z nieznajomą dla nas osobą lub po prostu nie mieć humory na pogawędki o wszystkim i o niczym. A przecież w sytuacji, kiedy obsługująca nas fryzjerka próbuje zagadać "bo tak wypada", a my marzymy o chwili ciszy, wizyta w natychmiast traci swój relaksujący charakter. W Szwecji, w odpowiedzi na potrzeby takich klientek powstała "cicha usługa" u fryzjera, zwana tam tystbehandling.

Polki są zachwycone trendem ze Szwecji

O możliwości zamówienia "cichego zabiegu" w salonach fryzjerskim poinformowała w mediach społecznościowych Julia, działająca na Instagramie jako @svenskamedjulia.

W Szwecji możesz poprosić o tystbehandling - cichy zabieg u fryzjera.Wchodzisz, siadasz i… nic. Zero small talku, zero pytań o pracę czy pogodę. Tylko Ty, relaks i skandynawski spokój.To jedna z tych rzeczy, które pokazują, jak szwedzki styl życia naprawdę dba o komfort ludzi.

- napisała w swoim poście. Pod jej wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych tym trendem Polek.

  • Idealne dla mnie !
  • Przeprowadzam się tam
  • Dokładnie, te rozmowy są mega męczące, zwłaszcza po dniu pracy
  • Fajna opcja, zawsze mnie to drażni, sto pytań do...

- komentują.

Polecany artykuł:

Fryzjer alarm: Oto najpiękniejszy kolor włosów dla kobiet po 50. roku życia na …
Super Express Google News
Fryzjer alert: kobiety błagają w salonach o tę fryzurę na krótkie włosy
6 zdjęć
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FRYZJER