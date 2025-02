Ciesz się promienną cerą i wyrównanym kolorytem przez cały dzień!

Nowy NUXE Prodigieux® Krem BB do twarzy to więcej niż kosmetyk – to sensualne doświadczenie łączące pielęgnację i subtelny makijaż, który nie tylko wyrówna koloryt skóry, ale także nada jej zdrowy blask. Jego aksamitna, wtapiająca się w skórę formuła otula twarz delikatną, jedwabistą konsystencją, zapewniając naturalne krycie i efekt „make-up no make-up”. Dzięki lekkiej, nawilżającej teksturze cera oddycha, pozostając idealnie wygładzona i odżywiona przez cały dzień. Zmysłowy zapach kwiatu pomarańczy dopełnia rytuał pielęgnacyjny, sprawiając, że każda aplikacja staje się chwilą relaksu i przyjemności.

Marka od lat łączy świat pielęgnacji z luksusowym doświadczeniem, tworząc produkty, które harmonijnie współgrają ze skórą i rytmem życia kobiet. NUXE Prodigieux® Krem BB do twarzy to esencja nowoczesnej multifunkcyjności – łączy efekt wyrównania kolorytu, długotrwałego nawilżenia i ochrony skóry w jednym kroku.

SEKRET DOSKONAŁEJ CERY?

Naturalne składniki i długotrwałe nawilżenie

To coś więcej niż zwykły BB krem! Jego formuła „oil-in-water” wzbogacona o mleczny olejek ze słodkich migdałów nie tylko wyrównuje koloryt, ale przede wszystkim intensywnie nawilża skórę nawet przez ponad 24 godziny. Co więcej, biomimetyczna formuła zawiera pigmenty pochodzenia naturalnego, które perfekcyjnie dopasowują się do cery, nie zapychając porów i podkreślają jej autentyczne piękno bez efektu maski. To idealne rozwiązanie dla kobiet, które pragną połączenia naturalności, skuteczności i subtelnej elegancji w codziennej rutynie pielęgnacyjnej.

PODKREŚL SWOJĄ NATURALNĄ URODĘ!

Wybierz odcień idealny dla siebie!

NUXE Prodigieux® Krem BB jest dostępny w dwóch odcieniach. Dzięki starannie dobranym proporcjom pigmentów możesz regulować poziom krycia – od subtelnego rozświetlenia po bardziej wyrównany efekt, zależnie od ilości aplikowanego produktu.

NUXE Prodigieux® Krem BB do twarzy

Krem BB przeciw niedoskonałościom cery nawilża, ujednolica i upiększa skórę przez 24 godziny. Dzięki cennemu, mlecznemu olejkowi ze słodkich migdałów lekka formuła kosmetyku rozpływa się na skórze. Zapewnia natychmiastowy efekt świeżej cery, pozostawiając skórę wygładzoną, miękką i promienną. Jego biomimetyczna tekstura stapia się ze skórą dzięki zawartości pigmentów pochodzenia naturalnego. Nie zawiera silikonu i jest niekomedogenny. Poziom krycia można dostosować w zależności od pożądanej intensywności. Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego.

Już od 1. zastosowania koloryzujący krem BB:

nawilża i rozświetla skórę zdaniem 94% użytkowniczek,

wygładza skórę zdaniem 94% użytkowniczek,

zapewnia efekt odświeżonej cery zdaniem 94% użytkowniczek,

zapewnia naturalne wykończenie zdaniem 97% użytkowniczek.

24-godzinne nawilżenie: Test instrumentalny - 10 ochotniczek.

4 KROKI DO ŚWIETLISTEJ CERY

Chcesz uzyskać idealny, efekt rozświetlenia? Oto czterostopniowy rytuał, który podkreśli Twoje naturalne piękno!

KROK 1: Wyrównaj koloryt

Rozprowadź na twarzy Prodigieux® Krem BB do twarzy, dobierając ilość w zależności od pożądanego efektu – od delikatnego glow po większe krycie. Nałóż go opuszkami palców, zaczynając od środka twarzy i stopniowo rozprowadzając ku zewnętrznym konturom.

KROK 2: Podkreśl opaleniznę

Sięgnij po Prodigieux® kompaktowy puder brązujący, który zapewni skórze efekt muśnięcia słońcem przez cały rok. Jego jedwabista konsystencja wtapia się w skórę, dodając cerze zdrowego blasku. Aplikuj pędzlem typu kabuki, tworząc delikatne „3” po obu stronach twarzy lub modelując jej rysy, podkreślając wybrane partie.

KROK 3: Wydobądź światło

Nic tak nie dodaje cerze promienności, jak kilka kropel kultowego Huile Prodigieuse® Or! Ta lekka formuła suchego olejku subtelnie rozświetla skórę – wystarczy nałożyć ją na kości policzkowe, grzbiet nosa czy środek czoła, by uzyskać efekt świeżej, zdrowej cery.

KROK 4: Upiększ usta

Ostatni krok to REVE DE MIEL® Miodowy olejek do ust, który doda subtelnego blasku i miękkości. Wybierz satynową formułę z miodem, która otuli wargi nawilżeniem, nadając im naturalnie piękny wygląd – bez uczucia lepkości.

i Autor: materiały prasowe NUXE