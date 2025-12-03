Co kupić facetowi na Boże Narodzenie? Te prezenty zawsze będą strzałem w dziesiątkę

W ofercie świątecznej Biotherm znajdziemy specjalnie przygotowane zestawy prezentowe z kosmetykami o starannie opracowanych formułach, pełnych składników aktywnych dopasowanych do męskiej skóry:

Aquafitness – odświeżający zestaw upominkowy dla mężczyzn

Ten zestaw łączy dwa bestsellerowe produkty Biotherm Homme, które odpowiadają na podstawowe potrzeby męskiej pielęgnacji – oczyszczanie, odświeżenie i długotrwały komfort. Energetyzujący żel Aquafitness, bogaty w oligoelementy i minerały, pobudza skórę już podczas prysznica, intensywnie ją oczyszcza i nawilża. Jego wielozadaniowa formuła sprawdzi się zarówno do ciała, jak i włosów. Uzupełnieniem zestawu jest antyperspirant Day Control 48H z technologią Protect-Technology™, zapewniający ochronę przed potem nawet do 48 godzin. Połączenie soli aluminium, perlitu i allantoiny skutecznie ogranicza wilgoć, neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz łagodzi podrażnienia, dzięki czemu produkt sprawdzi się także przy skórze wrażliwej. To praktyczny duet, który zapewnia świeżość, energię i pewność siebie – również podczas najbardziej intensywnych dni.

i Autor: Biotherm/ Materiały prasowe

Force Supreme – świąteczny zestaw kosmetyczny dla mężczyzn

Zestaw Force Supreme oferuje ujędrnienie, wygładzenie i poprawę konturu twarzy dzięki połączeniu Biotech Plankton™, kreatyny i Men Neo-Proksylanu w lekkim, komfortowym kremie na dzień Force Supreme Face Reshaper. Towarzyszy mu oczyszczający żel Biotherm Homme Force Supreme Cleanser z mikrocząsteczkami i ekstraktem z pąków cedru oraz antyperspirant Day Control 48H, który zapewnia długotrwałą ochronę i świeżość. To kompletna rutyna dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić skórę i zadbać o jej wyraźnie młodszy wygląd.

i Autor: Biotherm/ Materiały prasowe

Aquapower – kompletny zestaw do pielęgnacji skóry dla mężczyzn

Zestaw Aquapower to kompletna rutyna nawilżająca dla mężczyzn, którzy chcą przywrócić skórze energię i nawilżenie. Zaawansowany żel-nawilżacz Aquapower Advanced Gel z Life Plankton™ i bioceramidami wzmacnia barierę ochronną skóry, zapewniając długotrwałe nawilżenie i uczucie świeżości. W zestawie znalazł się także oczyszczający żel Aquapower Cleanser, który usuwa zanieczyszczenia i przygotowuje skórę do golenia, oraz dezodorant Aquapower Anti-Transpirant Roll-On z mikrokapsułkami przeciwpotowymi, gwarantujący ochronę przez cały dzień. To praktyczny zestaw dla mężczyzn potrzebujących intensywnego nawilżenia i codziennego odświeżenia.