Co można łączyć w pielęgnacji? Sprawdź z Urodomaniaczkami!

Dobieranie składników aktywnych to nie tylko kwestia „czy można”, ale przede wszystkim „w jakim celu się to robi”. Przed zastosowaniem kolejnego kosmetyku warto zastanowić się, jaki efekt ma zostać osiągnięty. Świadome podejście do pielęgnacji jest podstawą – nie wszystkie produkty trzeba stosować jednocześnie, a dobrze przemyślane połączenia mogą wzajemnie wzmacniać swoje działanie.

Witamina C – z czym się lubi?

Przez lata uznawano, że witamina C i niacynamid „się wykluczają”, ale dziś coraz częściej łączymy je w jednej pielęgnacji – i to z powodzeniem. Jak wyjaśnia Ela Żywiczyńska, przy wrażliwej skórze warto sięgnąć po łagodniejsze formy witaminy C, np. glukozyd askorbylu lub formę etylowaną. Takie składniki znajdziemy m.in. w rozświetlająco-rozjaśniającym serum do twarzy od Nuuni, które skutecznie poprawia koloryt, dodaje skórze blasku i działa antyoksydacyjnie. Witamina C świetnie wspiera także działanie filtrów przeciwsłonecznych – stosowana pod SPF wzmacnia ochronę skóry i pomaga zapobiegać przebarwieniom.

Skuteczna pielęgnacja na noc

Wieczorem dobrze sprawdzi się połączenie retinalu i niacynamidu – np. w formie kremu marki Kloo oraz lekkiego serum Q+A. Taki zestaw działa wygładzająco, rozjaśnia cerę i pomaga w walce z niedoskonałościami. Na zakończenie warto zastosować krem z ceramidami (np. Yasumi), który wspiera barierę hydrolipidową i koi skórę.

Co dla skóry trądzikowej?

Dla cer tłustych i trądzikowych odpowiednim wyborem będą formuły zawierające kwas salicylowy i glinki – np. w postaci serum i maseczki. Dodatkowe wsparcie mogą zapewnić kosmetyki o działaniu mikrozłuszczającym, takie jak krem z kwasem migdałowym i PHA od Bandi czy wieloskładnikowe serum Eveline z AHA, BHA i PHA.

