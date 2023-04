Co nowego w świecie beauty? Zadbaj o swoją skórę na lato 2023

Marka Bielenda przygotowała wyjątkowe kolekcję kosmetyków w oparciu o molekuły. To aż 9 kosmetyków, które w kompleksowy sposób zadbają o Twoją skórę. Linia Beauty Molecules od Bielendy to między innymi maseczki, niacynamidowe serum, symbiotyczny krem do twarzy oraz krem SPF. Kolekcja Beauty Molecules to wysokoaktywne preparaty z molekułami piękna i kompleksami składników aktywnych o wielopoziomowym działaniu pielęgnacyjnym, ukierunkowanym na konkretne potrzeby skóry. Dzięki odpowiednio skomponowanym formułom z precyzyjnie dobranymi składnikami, skóra odzyskuje balans, długotrwały komfort i zdrowy, promienny wygląd. Linia dedykowana cerze młodej i problematycznej, która wymaga wyjątkowej troski i specjalnej pielęgnacji, aby zredukować pojawiające się niedoskonałości, przywrócić równowagę i zdrowy wygląd.

Marka Benefit Cosmetics zasłynęła jako światowy ekspert w makijażu brwi. To oni zrewolucjonizowali pod tym względem świat beauty. Ich kultowe żele do brwi oraz kredki zna każdy miłośnik makijażu. Teraz Benefit Cosmetics wraca z czymś całkowicie nowym. To pielęgnacyjna linia, która ma wspomóc walkę z rozszerzonymi porami i zapewnić skórze promienny wygląd.

The POREfessional Get Unblocked - Olejek Do Demakijażu Oczyszczający Pory - ten lekki olejek o jedwabistej konsystencji robi wszystko to, czego oczekujesz od produktu tego typu - szybko rozpuszcza makijaż, oczyszcza zatkane pory i pozostawia skórę odżywioną. Pory są oczyszczone, a skóra nie jest obciążona.

The POREfessional Tight ’N Toned - Tonik Z Kwasami AHA+PHA Oczyszczający Pory - spraw, że Twoje pory będą niewidoczne z innowacyjną formułą toniku w piance! Ta wyjątkowa konsystencja jest niewyczuwalna na skórze, szybko się wchłania i wygodnie aplikuje palcami - nie musisz używać jednorazowych wacików! Kwasy AHA są dobrze zbalansowane przez PHA dla delikatnego złuszczenia skóry i widocznego zminimalizowania porów. Pory wyglądają na mniejsze, a skóra na gładszą od pierwszego użycia i pozostają takie na dłużej.

The POREfessional Deep Retreat - Maska Z Glinką Oczyszczająca Pory - rozpieść się i swoje pory z kremową, głęboko oczyszczającą maską glinkową. Obserwuj jak wysychając, maska oczyszcza twoje pory, usuwa z nich nadmiar zanieczyszczeń i sebum. Kiedy maska wyschnie na całej powierzchni, zmyj ją obficie wodą i zobacz, jak oczyszczona, zmatowiona i zdrowo wyglądająca jest Twoja skóra. A co jest najlepsze? Skóra czuje się komfortowo w czasie i po aplikacji, tak dobrze jak Ty!

The POREfessional Good Cleanup - Pianka Do Mycia Twarzy Na Rozszerzone Pory - ten żel do oczyszczania skóry w piance da Ci wyjątkowe uczucie odświeżenia! Widocznie usuwa bród, sebum i nieczystości, aby Twoje pory wyglądały na mniejsze i wygładzone, a skóra na oczyszczoną przez długi czas! Czysta i gładka skóra bez uczucia suchości i ściągnięcia!

The POREfessional Speedy Smooth - Ekspresowa Maska Wygładzająca Pory - zobacz efekty już po pierwszym użyciu! Ta bankietowa maska o błyskawicznym efekcie, w 5 minut lub mniej widocznie zmniejszy widoczność porów, wygładzi skórę i wchłonie nadmiar sebum. Lekka, żelowa formuła zamienia się w glinkę i sprawi, że Twoja skóra będzie miękka i odświeżona.

The POREfessional Smooth Sip - Lekki Krem Nawilżający Wygładzający Pory - ten lekki krem nawilżający wygładza widoczność porów, jest niewyczuwalny na skórze i odświeża. Formuła na bazie wody i żelowo-kremowa konsystencja nawilżają przez 12 godzin. Skóra pozostaje miękka i odżywiona, a jej faktura gładka na długo.

Skóra wokół oczu jest niezwykle delikatna. Z tej okolicy możemy „wyczytać” pierwsze oznaki starzenia, pojawiające się zmarszczki. Opuchnięcia, cienie, tendencja do gromadzenia wody pod oczami podkreślają nasze zmęczenie. Marka EISENBERG Paris wprowadza innowacyjną pielęgnację przeznaczoną poprawie kondycji cienkiej skóry wokół oczu – GOLD ULTRALIFT MASK o działaniu odmładzającym na wielu poziomach – przeciwzmarszczkowym, regenerującym, wzmacniającym, liftingującym i nawilżającym. EISENBERG Paris EXCELLENCE GOLD ULTRALIFT MASK to cenna przeciwzmarszczkowa i regenerująca żelowo- kremowa maseczka, która została stworzona, aby przynieść intensywne nawilżenie i nadać świeżość delikatnej skórze wokół oczu. Jej innowacyjna formuła łączy składniki działające ze sobą w synergii: złoto z ultraliftingującymi peptydami pobudzającymi kolagen. Już po pierwszym zastosowaniu widoczne są rezultaty, drobne linie zmarszczek zostają wygładzone, a głębokie zredukowane.

