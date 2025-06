Co warto wiedzieć o SPF? ABC wiedzy na temat letniej fotoprotekcji

3…2…1… Start! Rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Blask słońca, dotyk miękkiego piasku na skórze i morska bryza. A może zapach łąki lub piękny widok na górskie szczyty? Kochamy to! Podstawą idealnego wypoczynku jest dobra pogoda, czyli… słońce. Eksperci wskazują, że ma ono pozytywny wpływ na wydzielanie hormonu szczęścia, a także bierze udział w syntezie bezcennej witaminy D. Niestety, lista negatywnych skutków nadmiernej ekspozycji na słońce jest długa – szczególnie w kontekście wpływu na skórę: od fotostarzenia, przez pojawianie się przebarwień, po zmiany nowotworowe. Specjaliści podkreślają, że fotoprotekcja latem (i nie tylko!) to baza codziennej beauty-rutyny. Poznaj najważniejsze fakty na temat ochrony przeciwsłonecznej.

SPF czyli moc fotoprotekcji

SPF to skrót od angielskiego określenia Sun Protection Factor. Oznacza moc, z jaką dany produkt chroni nas przed promieniowaniem UV. Eksperci wskazują, że w czasie ekspozycji na słońce na naszą skórę wpływają dwa różne rodzaje promieniowania ultrafioletowego – UVA i UVB. UVB to fale o średniej długości, które odpowiadają za efekt „opalania”, czyli inaczej – za działanie rumieniotwórcze. UVA to z kolei fale długie, które docierają głębiej do wnętrza skóry i odpowiadają za niszczenie kolagenu, fotostarzenie, przebarwienia, alergie i zmiany nowotworowe.

– Dla pełnej ochrony należy wybierać produkty z foto protekcją skierowaną w stronę promieni UVA i UVB. Pamiętajmy, że należy chronić skórę przez cały rok – nie tylko latem, choć oczywiście w tym okresie to absolutny must-have – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Wskaźnik SPF określa, jak długo dany filtr zapewnia naszej skórze ochronę przed promieniowaniem UVB. Dla określenia, jak długo będzie chronił nas dany filtr, należy pomnożyć liczbę minut, po których występuje u nas reakcja na słońce bez foto protekcji przez liczbę określoną przez SPF. A zatem, jeśli bez filtra nasza skóra zmienia lekko kolor po 15 minutach, to z filtrem SPF 20 – ta reakcja wystąpi w przybliżeniu po 300 minutach – dodaje.

Kto potrzebuje wysokiej ochrony?

Oznaczenie SPF 50+ świadczy o bardzo wysokim poziomie ochrony. Kosmetyk z takim faktorem przeciwdziała średnio nawet 98 procentom promieniowania UV. Specjaliści podkreślają, że tak mocne filtry są zalecane nie tylko dzieciom, osobom starszym oraz tym z nas, którzy mają jasną i wrażliwą cerę. Zdaniem ekspertów po kosmetyki oznaczone symbolem SPF 50+ powinny sięgać wszystkie osoby, dla których profilaktyka przeciwstarzeniowa stanowi istotny element codziennej pielęgnacji.

Jak stosować ochronę przeciwsłoneczną?

Kosmetolodzy wskazują na kilka zasad. Po pierwsze: systematyczne działanie. – Włączmy produkty z ochroną przeciwsłoneczną do codziennego rytuału pielęgnacyjnego. Nie ograniczajmy fotoprotekcji do aplikacji kosmetyku z SPF podczas pobytu na plaży. Kosmetyki z wysokim SPF powinny towarzyszyć nam każdego dnia i stanowić bazę pod makijaż – mówi Agnieszka Kowalska. – Po drugie: wybierajmy multifunkcjonalne produkty, czyli takie, które jednocześnie chronią i pielęgnują, np. Krem do twarzy SOLVERX SPF 50+ z linii Sensitive Skin z kompleksem z piwonii i trehalozy, który nawilża, regeneruje i działa antyoksydacyjnie lub Mgiełkę do twarzy i ciała SPF 50+ z witaminą E, która wspiera barierę ochronną skóry. Pamiętajmy, że produkty przeciwsłoneczne należy regularnie reaplikować. Nakładajmy je codziennie rano jako bazę pod makijaż. W przypadku stałej ekspozycji skóry na słońce, np. na plaży czy podczas uprawiania sportów na świeżym powietrzu krem z SPF 50+ aplikujmy do 2 do 3 godzin i dodatkowo po każdej kąpieli – dodaje.

SOLVERX® SENSITIVE SKIN

Krem do twarzy SPF 50+

Krem do twarzy nawilżająco - regenerujący przeznaczony do skóry wrażliwej i naczynkowej z bardzo wysoką ochroną SPF 50+ do całorocznego stosowania. Odpowiedni dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia. Bardzo wysoka zawartość filtrów SPF 50+ gwarantuje niezawodną ochronę skóry przed promieniowaniem UVA i UVB. Kompleks z piwonii i trehalozy zapobiega procesowi fotostarzenia się skóry. Ponadto takie połącznie neutralizuje wolne rodniki i zapewnia ochronę DNA komórek skóry przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych.

SOLVERX®

Ochronna mgiełka do twarzy i ciała SPF 50+

Transparentna mgiełka ochronna SPF to lekka i niewidoczna formuła, która zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Wzbogacona witaminą E, chroni skórę przed fotostarzeniem i wspiera jej naturalną barierę ochronną.