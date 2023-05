Co zamiast kwiatów na Dzień Matki? Top 7 pomysłów na prezent

Znaleźć idealny prezent dla jednej z najważniejszych osób w naszym życiu to prawdziwe wyzwanie. Mimo, że bardzo dobrze je znamy i wiemy co lubią najbardziej, trudno je czymś zaskoczyć. Prezent powinien zatem być przemyślany. Najlepszy będzie ten, który zawiera w sobie coś dla duszy i dla ciała. Pozwól mamie poczuć się pewną siebie w jej święto i podaruj jej zestaw, który pobudzi zmysły i przywróci jej młody i zdrowy wygląd!

Barwa Natural Expert Odżywcze Mydło w płynie do rąk i ciała 15,99 zł/500 ml

Odżywcze mydło w płynie do rąk i ciała uzupełnia skórę w niezbędne składniki naturalne. Ekstrakt z owoców dzikiej róży nie tylko nawilża, ujędrnia i odżywia, ale jest również świetnym antyoksydantem. Jego kwiatowa formuła jest łagodna dla skóry, a zawarty w nim sok z aloesu ma właściwości regenerujące. Produkt jest w 100% wegański, co jest korzystne zarówno dla ludzi jak i dla środowiska.

Nuxe HUILE PRODIGIEUSE® NEROLI SUCHY OLEJEK 170 zł/100 ml

Suchy olejek Huile Prodigieuse® Néroli, przynosi chwilę wyciszenia i relaksu. Ten certyfikowany, organiczny suchy olejek, posiadający 100% składników pochodzenia naturalnego*, pielęgnuje skórę nadając jej piękny, promienny blask. Wyjątkowa kompozycja cennych olejów roślinnych (organiczny olej ze śliwki Ente i organiczny olej sezamowy) pozostawia satynowy połysk zarówno na skórze, jak i włosach, bez tłustego wykończenia. Stworzona w 100% ze składników pochodzenia naturalnego, w tym 42% składników pochodzących z upraw ekologicznych. Wegańska* formuła, która odżywia, naprawia i upiększa skórę oraz sprawia, że włosy są bardziej błyszczące.

Sesderma Oceanskin Serum nawilżające 198 zł/30 ml

Linia OCEANSKIN to bogactwo składników aktywnych z głębi mórz i oceanów. Zawiera siprulinę, morski kolagen, elastynę, wyciąg z wodorostów, ekstrakt z kawioru, ekskluzywny kompleks Hydrases (będący połączeniem czterech naturalnych olejków: arganowego, z nasion Limnanthes alba, kiełków pszenicy i awokado), masło shea i masło kokum. W preparatach zastosowano innowacyjną technologię liposomów, która maksymalizuje efektywność i przenikanie składników aktywnych, min. spiruliny i wyciągu z kawioru. Nowa linia to trzy wyjątkowe formuły, które pokochasz od pierwszego użycia: ultralekkie serum nawilżające dla skóry tłustej i/lub wrażliwej.

HADA LABO TOKYO Anti-Aging Special Repair – Night Cream 69,99 zł/50 ml

Nawilżający krem – wypełniacz zmarszczek zawiera zaawansowaną technologicznie kombinację 4 rodzajów Kwasu Hialuronowego (Makro, 3D, Nano i Super HA), które tworzą na skórze trójwymiarową barierę ochronną. Skoncentrowane Izoflawony Sojowe oraz Kolagen działają silnie odmładzająco, ujędrniająco i precyzyjnie wypełniają nawet głębokie zmarszczki.

YOSKINE COLLAEN LASER. Wypełniająco-liftingujący krem o wzmocnionej sile działania z laserowym stymulatorem kolagenu na dzień 189,99 zł/50 ml

Puszysty, wtapiający się w skórę krem na dzień ujędrnia, liftinguje, a także wypełnia skórę od środka. Przywraca skórze gładkość, gęstość i napina ją. Zawiera laserowy stymulator kolagenu, dzięki któremu nawet głębokie i wyraźne zmarszczki ulegają „rozprasowaniu”. Dodatkowo naturalny, morski kolagen w stężeniu 3% dostarczany do skóry, potęguje proces rewitalizacji i odmłodzenia.

ZO® Skin Health Balancing Cleansing Emulsion 270 zł/200 ml

Balansująca emulsja oczyszczająca posiada innowacyjną konsystencję żelu, zmieniającego się w mleczko. W kontakcie z suchą skórą kremowa żelowa formuła rozpływa się, rozpuszczając makijaż i zanieczyszczenia bez uszkadzania bariery ochronnej skóry. Po zwilżeniu wodą żel zmienia się w płynne, łatwe do spłukania mleczko. By uniknąć wszelkich podrażnień, wykorzystuje niepieniącą się technologię oczyszczania. Jest na tyle delikatna, że będzie idealnym wyborem dla skóry bardzo wrażliwej, skłonnej do atopii i po zabiegach medycyny estetycznej. Dzięki drogocennym składnikom aktywnym łagodzi podrażnienia, uelastycznia i wzmacnia skórę.

IWOSTiN Solecrin Ultra Lekki Niewidoczny Fluid SPF 50+ 43,99 zł/40 ml

Unikalna formuła fluidu z filtrem skutecznie chroni i pielęgnuje wrażliwą skórę. Fotostabilne filtry UVA/UVB – zapewniają bardzo wysoką i natychmiastową ochronę przeciwsłoneczną. Zawiera kwas hialuronowy, który zapewnia intensywne nawilżenie nawet najwrażliwszej skóry, a także witaminę E, działającą antyoksydacyjnie, opóźniając procesy fotostarzenia skóry. Produkt nie wywołuje podrażnień i jest bezzapachowy.

MAYBELLINE NEW YORK SUPER STAY 24H SKIN TINT 76,99 zł/30 ml

SUPER STAY 24H SKIN TINT to nowy podkład rozświetlający z witaminą C. Zapewnia długotrwały efekt glow i naturalne krycie, a także pielęgnuje skórę. Zawarte w nim pigmenty Skin Tint idealnie dopasowują się do koloru skóry, a witamina C zapewnia rozświetlenie i odżywia skórę. Podkład zmniejsza widoczność przebarwień oraz ujednolica koloryt skóry, jednocześnie dając naturalny efekt wykończenia nawet na 24h.

i Autor: Materiały prasowe Dzień Matki