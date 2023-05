Babciny trik na pogniecioną pościel. Żelazko pozostanie nieużyte, a pościel będzie idealnie wygładzona. Koniec z zagnieceniami

Sposoby na pogniecioną pościel. Pozbędziesz się zagnieceń bez żelazka

Prasowanie pościeli to czynność czasochłonna, którą coraz więcej osób decyduje się pomijać. Czy jednak bez żelazka można zadbać o to, b na pościeli nie pojawiały się zagniecenia? Jak najbardziej tak. Warto jednak przestrzegać kilku prostych zasad. Przede wszystkim zadbaj o pościel już na etapie jej prania. Wyjmuj ją z bębna pralki od razu za zakończeniu prania. Pozostawiając ją w pralce możesz sprawić, że powstaną trudne do wyprasowania zagniecenia. Rozwieszając pościel na suszarce zawsze porządnie ją wyprostuj i zadbaj, by rogi były naciągnięte. Niektórzy rekomendują, by pościel suszyć w łazience. Wilgoć i para sprawią, że zagniecenia na pościeli będą się wygładzać w czasie schnięcia. Kolejnym trikiem jest sposób składania pościeli. Zamiast układać ją w kostkę postaraj się zwijać. Tak trzymana pościel nie bezie się gnieść.

Domowe sposoby na odświeżanie pościeli

Innym sposobem, który pomoże nie tylko pozbyć się zagnieceń, ale i odświeży pościel jest wykorzystanie sody oczyszczonej. Rozłóż pościel na podłodze i posyp ją sodą oczyszczoną. Całość pozostaw na kilka godzin, a następnie porządnie odkurz. Dzięki temu pościel będzie idealnie odświeżona i pachnąca.

