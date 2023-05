Błyskawiczny trik na wyczyszczenie ram okiennych. Będą zachwycająco białe, a nawet najgorsze zabrudzenia rozpłyną się na Twoich oczach

To najdroższy kwiat na świecie. Kosztuje tyle co dom, a i tak są chętni, by go kupić. Podobny możesz mieć w domu

Jak czyścić ramy okienne? Przygotuj domowy środek, który upora się z brudem

Szorowanie ram okiennych to jedna z najbardziej pracochłonnych czynności podczas mycia okien. Brud potrafi niemalże wżerać się w powierzchnię ram okiennych i jest trudny do usunięcia. Na szczęście istnieją domowe patenty, które Ci pomogą w czyszczeniu ram okiennych. Nie musisz kupować drogich specyfików. Wystarczy, że masz w domu sodę oczyszczoną, ocet, płyn do mycia naczyń oraz wodę. Przygotuj mieszankę w proporcjach 1:1 wody z octem oraz dodaj kilka kropel płyny do naczyń. Wcześniej posyp największe zabrudzenia soda oczyszczoną. Jak dokładnie to wykonać?

Jak skutecznie doczyścić ramy okienne? Ten sposób rozpuści każdy brud

Posyp sodą oczyszczoną zabrudzenia, możesz wymieszać sodę z wodą, by powstała gęsta pasta.

Spryskaj całość mieszanką wody z octem i pozostaw na kilka minut.

Weź miękką szczoteczkę do zębów i wyszoruj zabrudzenia.

