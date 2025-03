Co zrobić, by każdy dzień był Dniem Pięknych Włosów? Agnieszka Niedziałek poleca kultowy kosmetyk

Świadoma pielęgnacja z Agnieszką Niedziałek i Garnier

Agnieszka Niedziałek przygotowała obszerny poradnik, który pozwoli zadbać o włosy także tym, którym brakuje na to czasu. Co dokładnie radzi?

Pielęgnacja włosów często przedstawiana jest jak “fizyka kwantowa”: porowatość, PEH, te wszystkie humektanty, emolienty, analiza składów. To oczywiście fascynujący, wciągający świat, ale przy szybkim trybie życia nie każdy ma zasoby czasu, żeby aż tak zagłębiać się w temat. Liczą się proste, szybkie i skuteczne rozwiązania. Dla zabieganych, ale wciąż mocno dbających o pielęgnację osób idealnym wyborem będą kosmetyki dostępne w drogeriach, takie jak kultowe już maski z serii Hair Food od marki Garnier. Wybierz wersję Banana Hair Food dla rozjaśnianych, matowych włosów, które potrzebują odżywienia i nawilżenia, a Papaya Hair Food do codziennej regenerującej pielęgnacji. Dla kręconowłosych i jeśli włosy bardzo się puszą, Cocoa Butter Hair Food będzie strzałem w 10.

Maski w dłoń, ruszamy po porcję praktycznych trików!

Tego unikaj: Zapamiętaj, że włosy są jak skórzane buty lub drewniany stół. Jeśli pogryzie je pies albo porysujesz nożem, zniszczenia są nieodwracalne. Nie zabezpieczysz pastą lub lakierem? Z czasem zmatowieją, a woda zacznie się wdzierać w strukturę, powodując zniszczenia. Dokładnie tak samo jest z włosami. Uszkodzenia, nawet te na mikroskalę, i woda we włosach, to wrogowie numer jeden. Nie szarp włosów, nie ściągaj gumki z impetem, czesz powoli i delikatnie. Nie przygniataj włosów paskiem od torebki czy pasami w samochodzie. Po prostu uważaj, a jeśli nie masz do tego głowy: spinaj włosy klamrą lub jedwabną scrunchie. Podczas mycia unikaj splątania włosów. Nie czesz na siłę mokrych, poplątanych włosów. Delikatność i podejście “lepiej zapobiegać, niż leczyć” jest najważniejsze.

To zawsze rób: Do mycia nawiązując: koniecznie rozczesz włosy przed myciem zgodnie z kierunkiem mycia. Na sucho, najlepiej najzwyklejszą szczotką bez włosia, z plastikowymi lub drewnianymi igiełkami. Zgodnie z kierunkiem mycia, czyli jeśli myjesz głową w dół, to tak też czesz. A jeśli na stojąco, to oczywiście dużo kombinować już nie musisz. Dla pewności: czeszemy przed myciem, czyli na sucho. Wczesuj odżywki i maski. Co to znaczy? Po prostu nabierz porcję produktu: Garnier Hair Food Banana, Papaya lub Cocoa, nałóż na włosy, a następnie delikatnie wczesz szczotką do włosów, zaczynając od końcówek. W ten sposób takie odżywcze, ale nieprzetłuszczające włosów produkty, jeszcze lepiej zadziałają w głąb włosa. Nie musisz się też wtedy zastanawiać: “czy dobrze rozprowadziłam produkt?” – to robi się samo!

A jeśli masz czas na coś ekstra… poświęć dodatkowe 5-10 minut przed myciem na masaż skóry głowy. To chwila na relaks, wyciszenie, zatrzymanie się w biegu, a dodatkowo korzyść dla włosów. Masaż skóry głowy poprawia ukrwienie i rozluźnia czepiec ścięgnisty, a taki stan sprzyja zdrowemu porostowi włosów. Po takim masażu umyj głowę tak jak zwykle, oczywiście wczesz maskę, a dla ekstra efektu pozostaw na 15 minut, zamiast od razu spłukać. Jeśli masz kręcone włosy, maski Hair Food możesz zastosować również bez spłukiwania i dzięki temu podkreślić swój naturalny skręt! Oczywiście, jeśli masz na to czas i ochotę. Najważniejsze, żeby pielęgnacja włosów była przyjemnością, małym rytuałem, a nie przykrym obowiązkiem.

