Co zrobić z ubraniami, których już nie nosimy? Jesiennie odświeżenie szafy w duchu slow fashion

Nie wyrzucaj, oddaj!

Jesień to czas zmian – nie tylko za oknem, ale również w naszych szafach. To właśnie teraz, kiedy natura przypomina nam o cykliczności, warto zastanowić się nad losem ubrań, których już nie nosimy. Co sekundę na świecie ciężarówka pełna odzieży trafia na wysypisko1. Za tą statystyką kryją się realne koszty środowiskowe, które dotykają również nas.

Inicjatywa Game4Planet promuje zbiórkę odzieży i tekstyliów nadających się do ponownego wykorzystania. Jeśli mamy ubrania w dobrym stanie – czyste, niezniszczone, takie, które sami z radością podarowalibyśmy bliskiej osobie – możemy oddać je w punktach zbiórki akcji lub w sklepach VIVE Profit. Dzięki temu rzeczy zyskują drugie życie i trafiają do nowych właścicieli, a my wspieramy ideę mody cyrkularnej i ograniczamy ilość odpadów.

Najlepszym początkiem drugiego życia ubrania jest moment, kiedy trafia ono do szafy nowego właściciela. Dzięki punktom zbiórki miliony sztuk odzieży otrzymują kolejną szansę, zamiast trafić na wysypisko. Z VIVE Profit to proste i wygodne – niemal 90 sklepów w całej Polsce sprawia, że oddanie nieużywanych już przez nas ubrań jest na wyciągnięcie ręki. Jesień to idealny moment na świadomą zmianę. Letnie sukienki ustępują miejsca cieplejszym swetrom i płaszczom, a my mamy okazję uporządkować garderobę, przekazać w wybranej lokalizacji to, czego już nie nosimy i jednocześnie odkryć coś nowego dla siebie, w obu przypadkach dając ubraniom drugie życie, udowadniając, że moda i odpowiedzialność mogą iść w parze

– mówi Marek Zaleski, menedżer ds. komunikacji, Game4Planet.

Kupuj świadomie, baw się modą!

Produkcja nowych ubrań pochłania ogromne ilości wody, energii i chemikaliów. Dlatego tak ważne jest, by dawać rzeczom drugą szansę – kupując z drugiej ręki, nie tylko zyskujemy unikatowe elementy garderoby, ale też realnie zmniejszamy zapotrzebowanie na produkcję nowych ubrań. Game4Planet zachęca, by tej jesieni szukać modowych inspiracji w sklepach z odzieżą z drugiego obiegu, takich jak VIVE Profit. To właśnie tam czekają prawdziwe perełki – ubrania z historią, które czekają, żeby stać się częścią naszych nowych, wyjątkowych stylizacji.

A co, jeśli nie potrafimy rozstać się z ulubionymi ubraniami? Warto dać im drugą szansę przerabiając je. Stare jeansy? Zamiast wyrzucać, możemy zrobić z nich praktyczną torbę na zakupy. Sweter z dziurką lub przetarciem? Doszyj dekoracyjną łatę albo ozdób go haftem, tworząc zupełnie nowy, unikatowy element garderoby. Zniszczony t-shirt? Świetnie się sprawdzi jako ściereczka lub eko-woreczek na warzywa i owoce. Takie małe zmiany pozwalają nam przedłużyć życie ulubionych rzeczy, nadać im osobisty charakter, a tym samym zadbać o naszą planetę.

Jak przedłużyć żywotność naszych ubrań?

Sekret trwałej i funkcjonalnej garderoby tkwi również w jakości – a dobre materiały, jak len czy bawełna, to inwestycja na lata i kolejne sezony. Wybierając ubrania z naturalnych tkanin, zyskujemy pewność, że nie tylko zachowają fason i urok, ale też będą przyjazne naszej skórze, a ich wpływ na środowisko będzie mniejszy. Aby przedłużyć życie naszych ulubionych swetrów, t-shirtów czy jeansów, a tym samym zmniejszać wpływ na środowisko, wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach:

Pierz w niskiej temperaturze – to oszczędność energii i wody, a jednocześnie delikatniejsza pielęgnacja dla tkanin.

Sięgaj po ekologiczne detergenty – są łagodniejsze dla środowiska i równie skuteczne w praniu.

Susz ubrania na powietrzu – naturalny proces schnięcia zastąpią energochłonną suszarkę.

Naprawiaj zamiast wyrzucać – małe przeszycie czy wymiana guzika mogą dać ulubionym rzeczom drugie życie.

Pełną listę sklepów, w których możemy oddać nienoszone już ubrania, znajdziemy na: www.sklepy.viveprofit.pl.