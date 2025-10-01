Nigdy więcej nie wyjmiesz z pralki śmierdzących ubrań. Wlej do miski, zanurz, a płyn zmiękczający odstaw głęboko do szafki. Pranie będzie pięknie pachnieć bez niego

Nigdy więcej nie wyjmiesz z pralki śmierdzących ubrań

Podczas prania czarnych rzeczy w pralce możesz zauważyć, że mimo dodania wielu zapachowych detergentów tkaniny i tak nieładnie pachną. Wówczas wielu z nas popełnia jeden z najgorszych błędów - a mianowicie dodaje coraz większą ilość płynu do płukania lub do prania. Niestety w rzeczywistości takim tylko działaniem pogłębiamy problem. Dlaczego? Otóż nieładny zapach czarnego ubrania po praniu to niekończenie nasza wina, a barwników zastosowanych przez producenta podczas produkcji danej odzieży. Ciemne rzeczy są często barwione sztuczną henną, która po zetknięciu z detergentem zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach. Dlatego w takiej sytuacji na pewno nie będzie dodawanie większej ilości płynu czy proszku do prania, bo jedynie wzmogą brzydką woń. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić płyn zmiękczający octem. A jak go stosować do prania ciemnych rzeczy?

Jak usunąć brzydki zapach z ciemnych ubrań?

W walce z brzydko pachnącymi ciemnymi rzeczami po praniu naszym sprzymierzeńcem będzie ocet. Można go zastosować na kilka sposobów. Przed praniem warto namoczyć je w roztworze 1:1 octu i wody. Po poł godziny odsączyć i wrzucić do pralki. Można też zamiast detergentu używać do prania płatków mydlanych, gdyż mydło skuteczniej rozkłada chemikalia. Oczywiście najlepiej jest zrezygnować lub ograniczyć do minimum stosowanie płynów do płukania. Warto zamiast niego wlać pół szklanki octu z dodatkiem 10 kropli olejku eterycznego. Tak powstaje ekologiczny płyn do płukania tkanin, który nie tylko nada naszym czarnym ubraniom piękny zapach na wiele dni, ale także znakomicie zmiękcza tkaniny i sprawi, że ich kolory staną się intensywne.

Sposób na pachnące pranie. Jak zneutralizować brzydkie zapachy z tkanin?

Innym sposobem, który znakomicie zneutralizuje brzydkie zapachy jest zastosowanie do prania sody oczyszczonej. Ta oczywiście sprawdzi się w przypadku jaśniejszych tkanin, gdyż ze względu na swoje właściwości wybielające może spowodować blaknięcie kolorów. Jeśli zatem chcesz, aby pranie pięknie pachniało, wsyp do bębna kilka łyżek sody oczyszczonej, która skutecznie zlikwiduje znajdujące się na tkaninach nieprzyjemne zapachy i dodatkowo usunie wszelkie zabrudzenia. Soda oczyszczona użyta do prania sprawi, że ubrania będą miękkie i miłe w dotyku.

Czyszczenie pralki jest niezbędne, aby pranie nie śmierdziało stęchlizną

Przede wszystkim nie wolno zapominać o regularnym czyszczeniu pralki, gdyż czysta pralka to czyste pranie. Czyszczenie pralki to czynność, którą trzeba robić regularnie przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizna, a w końcu nie o to nam chodzi. Jak wyczyścić pralkę? Wlej płyn do mycia naczyń do bębna, wsyp 1 małe opakowanie kwasku cytrynowego i opakowanie proszku do pieczenia. Nastaw program o temperaturze prania 90 stopni.