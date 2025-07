Sposób na pranie z reklamówką zna niewiele osób. Wrzuć ją do bębna razem z kołdrą, a będziesz zachwycony. Pranie kołdry w pralce

Sposób na pranie z reklamówką zna niewiele osób. Wrzuć ją do bębna razem z kołdrą

Częste i regularne pranie kołdry w pralce zabija większość bakterii i grzybów, wpływając tym samym na odpowiednią higienę snu i ograniczając wywoływanie uciążliwych alergii, czy nawet infekcji dróg oddechowych. Dlatego to bardzo ważne, aby prać kołdrę przynajmniej dwa razy w roku. Zastanawiasz się zapewne, czy można skutecznie uprać kołdrę w pralce i czy w ten sposób jej nie zniszczysz. Otóż kołdrę z wypełnieniem syntetycznym można śmiało wrzucić do pralki. Oczywiście pod warunkiem, że pozwala na to pojemność bębna. Warto także zrobić wszystko, aby tę kołdrę w pralce skutecznie uprać i przywrócić jej puszystość. Tu z pewnością pomoże upranie jej z reklamówką. To ona sprawi, że detergent będzie lepiej się pienił i równomiernie rozprowadzał po tkaninie, docierając do trudniej dostępnych miejsc. W ten sposób usunie wszelkie zabrudzenia i sprawi, że kołdra będzie higienicznie czysta.

Pranie kołdry w pralce. Co zrobić, aby była czysta i puszysta?

Zanim upierzesz kołdrę w pralce, to zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na jej metce. Producent tam jasno określa, w jakiej temperaturze prać kołdrę i jak ją suszyć, aby jej nie zniszczyć. Kołdry syntetyczne można śmiało prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Dzięki temu będzie czysta i zniknie z niej wiele szkodliwych drobnoustrojów. Kolejną kwestią są obroty. Jeśli chcesz przywrócić kołdrze puszystość to ustaw 800 obr./min i do bębna wrzuć 3 piłeczki tenisowe, które podczas ruchów rozbijają wypełnienie kołdry. W efekcie po wyjęciu z pralki jest puszysta. Co ważne - nie dodawaj płynu do płukania, który zlepia włókna i sprawi, że wnętrze kołdry się zbije. Zdecydowanie lepiej jest wlać 200 ml octu. Dlaczego? Ocet oczyszcza włókna i sprawi, że stają się one miękkie i puszyste. Co więcej, działa antybakteryjnie i grzybobójczo, dlatego jest nieoceniony podczas prania kołdry. Ważne jest również to, jak składamy kołdrę do prania. Najlepiej jest ją złożyć na kilka części i następnie zawinąć w rulon, tak aby idealnie wpasowała się w bęben pralki.